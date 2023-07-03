Відео моменту удару по центру Сум і фото наслідків: відомо вже про 16 поранених і загиблого

З’явилося відео моменту удару по центру Сум ворожим безпілотником, а також оприлюднено фото наслідків атаки. Росіяни цинічно били по житловим кварталам. Відомо про загиблого і постраждалих мирних мешканців, передає НСН.

У Сумській міській раді повідомляють, що станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу «Shahed 136» по центру міста Суми. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо відомо про 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу.

Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.

Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.

Надається медична та психологічна допомога.

Відео моменту удару по центру Сум

Фото і відео наслідків атаки

Ще новини України: Російські окупанти вбили 2-річну дитину на Дніпропетровщині – фото наслідків обстрілу