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Відео моменту удару по центру Сум і фото наслідків: відомо вже про 16 поранених і загиблого

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Відео моменту удару по центру Сум і фото наслідків: відомо вже про 16 поранених і загиблого
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З’явилося відео моменту удару по центру Сум ворожим безпілотником, а також оприлюднено фото наслідків атаки. Росіяни цинічно били по житловим кварталам. Відомо про загиблого і постраждалих мирних мешканців, передає НСН.

У Сумській міській раді повідомляють, що станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу «Shahed 136» по центру міста Суми. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо відомо про 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу.

Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.

Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.

Надається медична та психологічна допомога.

Відео моменту удару по центру Сум

Фото і відео наслідків атаки

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