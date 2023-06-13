Подвійна атака на Україну 13 червня: багато загиблих і поранених – все, що відомо

Чергова повітряна атака на Україну 13 червня призвела до загибелі людей, також багато поранених і руйнувань. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Скільки було ракет і дронів і скільки збили

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергових ударів по Україні, повідомляють у Повітряних Силах.

Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

У м. Кривий Ріг є влучання ракет в житловий сектор, зокрема, у п’ятиповерховий будинок.

Під ранок росіяни здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО.

Повітряна атака на Україну 13 червня: ситуація в областях

Дніпропетровщина

Під ударом російських ракет опинився сьогодні Кривий Ріг. Тут багато руйнувань, вбито і поранено людей.

Станом на 09:40 відомо вже про 6 загиблих, десятки поранених. Людей продовжують шукати під завалами зруйнованих будівель.

Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі.

Триває ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку, який постраждав від удару російської ракети.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.

Повідомляється, що жінка на фото втратила доньку і зятя під час атаки. Загинули вчитель молодших класів та його дружина, коли мирно спали вдома. Обом було лише по 22 роки.

Харківщина

Вночі ворог завдав удару по місту Харків дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі.

Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Київщина

Захисники українського неба вночі 13 червня збили всі повітряні цілі, якими Росія намагалася атакувати Київ. На підльоті до столиці було збито крилаті ракети Х-101/555.

Ворожа атака, попередньо, минулася без жертв і руйнувань. Про її деталі розповів начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

За його словами, крилаті ракети російські окупанти запускали стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із району Каспійського моря.

“Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила”, – підкреслив посадовець

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