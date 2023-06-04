Російські окупанти вбили 2-річну дитину на Дніпропетровщині – фото наслідків обстрілу

Надвечір 3 червня на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Унаслідок російського обстрілу пошкоджено будинки у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Наразі відомо про 22 постраждалих, серед них п’ятеро дітей. Хлопці 6, 11 та 15 років перебувають у важкому стані, ще двоє неповнолітніх дівчат — у задовільному.

А вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

Про це НСН інформує з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, два двоповерхових будинка, між якими влучила російська ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Сьогодні День вшанування пам’яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії російської федерації проти України. За період з 24.02.2022 рашисти вбили 485 українських дітей, понад 1000 поранені, майже 400 вважають зниклими.

Крім того, майже 20000 наших дітлахів депортовані на територію рф. І це лише приблизні дані. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей установити неможливо, адже на території України тривають активні бойові дії окупантів.

Нічні атаки по Дніпропетровській області

Крім цього, вночі, 4 червня, окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Загорілися два авто, пожежі вже загасили.

“Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв”, зазначив Лисак.

Також захисники з ПвК “Схід” збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, “Шахед”.

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