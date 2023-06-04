Нічна атака по Україні 4 червня – скільки ворожих цілій знищила ППО

Нічна атака по Україні 4 червня: російські окупаційні війська завдали по Україні чергового удару ракетами та дронами.

Сили оборони збили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та три ударні дрони Shahed-136/131, які окупанти запускали по Україні.

Про це повідомляє НСН, посилаючись на дані командування Повітряних сил ЗСУ.

“Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури”, йдеться у повідомленні.

Загалом із 1:00 до 4:00 4 червня окупанти запустили п’ять іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 із Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які випустили із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію.

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Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, 2 крилаті ракети були збиті на Дніпропетровщині.

“Захисники з ПвК “Схід” збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, “Шахед”, написав він.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що до столиці жодна повітряна ціль уночі не долетіла. Усе, що прямувало в бік Києва, ППО знищила ще на дальніх підступах.

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