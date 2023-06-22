У Києві вночі стався вибух у 16-поверхівці: є загиблі і постраждалі (фото, відео)

У Києві вночі стався вибух у 16-поверхівці. Виникла пожежа, зруйновано 4 квартири і 6 квартир пошкоджено. Є загиблі і постраждалі люди, повідомляє НСН.

Попередньо вибух у Дніпровському районі Києва стався через витік газу, але точна причина ще не встановлена. Внаслідок вибуху сталася пожежа на 7-му і 8-му поверхах, яка поширилася на площу 250 м.кв. Чотири квартири зруйновано, шість пошкоджено. МНС-ники проводять рятувально-пошукову операцію. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки, а також 6 ланок газодимозахисної служби. На місці події працюють і психологи.

Вдалося врятувати з пошкоджених квартир 18 людей. За даними мера міста Віталія Кличка, вже відомо про двох загиблих людей. Ще четверо постраждали. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці.

Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

У Києві вночі стався вибух у 16-поверхівці: фото, відео

Коментар Віталія Кличка:

На місці вибуху у багатоповерхівці Києва пожежники врятували кота, – повідомляють у ДСНС.

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