Троє окупантів знайдені мертвими в хостелі Сімферополя: отруїлися наркотиками (фото)

Про це повідомляє російський незалежний Телеграм-канал ASTRA, передають Новини України – НСН.

Троє окупантів знайдені мертвими в хостелі Сімферополя

Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах анексованого Криму, рано вранці 10 травня в хостелі на Братському провулку в Сімферополі знайшли трупи трьох військовослужбовців в/ч 11742: 21-річного уродженця Вологодської області Сергія Паутова (на всіх трьох фото Паутов), 40-річного уродженця Нижегородської області Д. Терентьєва та 37-річного Р. Наджафова.

Ознак насильницької смерті на тілах військових не виявлено, на руках вони мали сліди від ін’єкцій, а поруч лежали шприц і пакунки з невідомими речовинами.

Офіційно причини смерті не повідомляються, але очевидно операція-самоліквідація пройшла успішно. І це добре – менше роботи ЗСУ.

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