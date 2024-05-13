ЗСУ вдарили по базі ППО ворога на горі Ай-Петрі у Криму – ліквідовано командира

Російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі у Криму пошкоджено внаслідок ранкової ракетної атаки на Крим. Загинув командир військової частини.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA, передають Новини України – НСН.

Також успішну операцію підтверджує український Телеграм-канал «Миколаївський Ваньок».

Після сьогоднішньої ночі в Криму третій радіотехнічний полк не дорахувався кількох жирних (у прямому та переносному сенсах) офіцерів, – пише «Миколаївський Ваньок»

ЗСУ вдарили по базі ППО ворога на горі Ай-Петрі у Криму

Як повідомляє ASTRA, сьогодні, 13 травня, в районі 6-ї ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, повідомили ASTRA джерела в екстрених службах анексованого регіону. На горі знаходиться ‘таємна’ військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Внаслідок влучення ракет територія військової бази отримала пошкодження, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється.

У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше «Крим. Реалії». Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об’єкти.

3-й радіотехнічний полк – військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС РФ. Сформовано у 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.

На фото: база ППО на вершині гори Ай-Петрі, архівне фото.

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