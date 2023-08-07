Окупанти ракетами обстріляли Покровськ на Донеччині. Є загиблі та поранені (фото, відео)

Ввечері 7 серпня російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області – поцілили по місту двома ракетами.

Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджені житлові будинки, є загиблі та поранені, передає НСН.

«Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей», повідомив президент Володимир Зеленський.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відомо про двох загиблих, ще чотири людини — поранені, їх забрала швидка допомога.

На місці продовжують працювати рятувальники та медики.

Водночас, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загинула щонайменше одна людина. Також відомо про 7 поранених.

Росіяни двічі поцілили по центру Покровська. Пошкоджено багатоповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі.

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