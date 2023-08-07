На Харківщині загинув 28-річний хірург внаслідок російського удару по пункту переливання крові

На Харківщині загинув хірург Владислав Титаренко внаслідок російського авіаційного удару 5 серпня.

Про це повідомили у Харківському національному медичному університеті, передає НСН.

Під час удару росіян по пункту переливання крові у Кругляківці Куп’янського району 5 серпня загинув 29-річний хірург Владислав Титаренко, який за власним бажанням працював на найскладніших ділянках фронту.

Владислав загинув при бомбардуванні Куп’янського пункту переливання крові, виконуючи свій професійний обов’язок і рятуючи життя нашим військовим. Пішов з життя молодий, розумний, кмітливий, справжній фахівець, який обрав хірургію за покликом серця і нікому не відмовляв у допомозі, йдеться у повідомленні.

У навчальному закладі розповіли, що Титаренко закінчив університет у 2018 році з відзнакою.

Загиблому мало виповнитися 29 років 13 вересня.

Як розповів начальник хірургічної клініки Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, Владислав декілька разів приходив у госпіталь із величезним прагненням допомагати, але в установі не було вільних посад і йому відмовляли.

Він не заспокоївся, дзвонив через день, але домігся, щоб його взяли! Взяли на дуже складну та відповідальну посаду в передове відділення. Це підрозділ, максимально наближений до фронту, в якому інколи “пасуть задніх” навіть досвідчені офіцери медики. Не в його випадку. Влад або “Смурфік”, як його ласкаво прозвали, за короткий час став кращим, виконуючи організаторські та професійні обов’язки на відмінно, зазначив Шипілов.

Він наголосив, що Титаренко врятував сотні життів, працював за покликанням і назавжди залишився на своєму робочому місці – в операційній.

Що відомо про авіаційний удар по Кругляківці 5 серпня

Двоє людей загинули, четверо поранені внаслідок авіаудару по нежитловому приміщенню у Кругляківці Куп’янського району ввечері 5 серпня, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні президент Зеленський заявляв про влучання керованої авіабомби у центр переливання крові на Харківщині.

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