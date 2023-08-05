Окупанти атакували Центр переливання крові в Харківській області 5 серпня

Російські окупанти 5 серпня масовано обстріляли українські міста. Зокрема, вони атакували Центр переливання крові в Харківській області

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє НСН з посиланням на 24 канал.

Окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою.

Росіяни атакували Центр переливання крові

Президент о 22:39 прокоментував чергову ворожу терористичну атаку.

“Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу”, – повідомив глава держави.

За його словами, один цей злочин війни говорить усе про російську агресію.

“Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя”, – підсумував український лідер

Ще новини України: Окупанти на Запоріжжі розмістили 100 солдат у школі: що відбувається на фронті 5 серпня