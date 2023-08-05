Оприлюднено перелік 180 населених пунктів, які слід перейменувати

Оприлюднено перелік 180 населених пунктів України, які рекомендують перейменувати. Серед них – міста, селища і села. Перелік надав Український інститут національної памʼяті, передає НСН.

УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

До переліку поки що не увійшли населені пункти, які розташовані на тимчасово окупованій території України.

Зазначається, що цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону.

Упродовж наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування відповідно до закону.

УІНП нагадує, що закон включає до символів російської імперської політики топоніми на честь:

осіб, які були на керівних посадах у держструктурах, війську та партіях, зокрема й тих, які Російська імперія створювала на підпорядкованих землях, і брали участь у/сприяли російській імперській політиці; були працівниками радянських органів держбезпеки всіх рівнів; публічно, зокрема в мистецьких творах чи медіа, підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії;

подій, повʼязаних із утіленням російської імперської політики;

назв російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ.

Водночас закон передбачає винятки. Це:

топоніми на честь постатей, які поряд із тим, що займали керівні посади в російських державних утвореннях від Московського царства до сучасної РФ чи сприяли її політиці, водночас захищали політичні, економічні, культурні права Українського народу, розвивали українську національну державність, науку, культуру. Цей виняток не поширюється на працівників радянських органів держбезпеки;

топоніми на честь найменувань російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ, якщо вони повʼязані з захистом прав чи розвитком українського народу або з культурою поневолених народів РФ.

Також не підпадають під заборону назви, що лише співзвучні з тими, на які поширюються передбачені законом обмеження. Наприклад, не всі Катеринівки чи Миколаївки потрібно перейменовувати, а лише ті, які названі на честь російських царів, якщо це підтверджується історичними джерелами.

Наразі триває формування експертної комісії при Українському інституті національної памʼяті, як передбачено законом, яка надаватиме фахові висновки з питань, що виникатимуть в ході деколонізації. До неї увійдуть авторитетні науковці, які представляють академічні інституції й університети країни. На сьогодні положення про експертну комісію проходить процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Після завершення процедури державної реєстрації Положення про комісію та оголошення про формування її складу будуть оприлюднені на сайті Інституту.

Перелік 180 населених пунктів, які слід перейменувати

Вінницька область

с. Суворовське – Тульчинський район, Тульчинська міська територіальна громада

с-ще Пестеля – Тульчинський район, Тульчинська міська територіальна громада

с-ще Первомайське – Хмільницький район, Калинівська міська територіальна громада

Дніпропетровська область

с .Олександрополь – Дніпровський район, Новопокровська селищна територіальна громада

с. Партизанське – Дніпровський район, Слобожанська селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Дніпровський район, Солонянська селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Дніпровський район, Любимівська сільська територіальна громада

с-ще Горького- Дніпровський район, Миколаївська сільська територіальна громада

с. Маївка – Дніпровський район, Чумаківська сільська територіальна громада

с. Перше Травня – Кам’янський район, Верхньодніпровська Міська територіальна громада

с. Чкаловка – Кам’янський район, Верхньодніпровська Міська територіальна громада

с. Суворовське – Кам’янський район, Криничанська селищна територіальна громада

с. Первомайське – Кам’янський район, Затишнянська сільська територіальна громада

с. Перше Травня – Криворізький район, Апостолівська міська територіальна громада

с. Велика Костромка – Криворізький район, Зеленодольська міська територіальна громада

с. Мала Костромка – Криворізький район, Зеленодольська міська територіальна громада

с. Новокурське – Криворізький район, Широківська селищна територіальна громада

с-ще Червоний Запорожець – Криворізький район, Грушівська сільська територіальна громада

с. Перше Травня – Криворізький район, Девладівська сільська територіальна громада

с. Чкаловка – Криворізький район, Лозуватська сільська територіальна громада

с. Суворовка – Криворізький район, Новопільська сільська територіальна громада

с. Першотравневе – Нікопольський район, Першотравневська сільська територіальна громад

с. Чкалове – Нікопольський район, Першотравневська сільська територіальна громад

м. Новомосковськ – Новомосковський район, Новомосковська міська територіальна громада

с. Першотравенка – Новомосковський район, Магдалинівська селищна територіальна громада

смт Гвардійське – Новомосковський район, Черкаська селищна територіальна громада

м. Павлоград – Павлоградський район, Павлоградська міська територіальна громада

с. Новомосковське – Павлоградський район, Юріївська селищна територіальна громада

с. Первомайське – Павлоградський район, Юріївська селищна територіальна громада

м. Синельникове – Синельниківський район, Синельниківська міська територіальна громада

м. Першотравенськ – Синельниківський район, Першотравенська міська територіальна громада

с. Воронізьке – Синельниківський район, Васильківська селищна територіальна громада

с. Григорівка – Синельниківський район, Васильківська селищна територіальна громада

с. Первомайське – Синельниківський район, Васильківська селищна територіальна громада

смт Іларіонове- Синельниківський район, Іларіонівська селищна територіальна громада

с-ще Первомайське – Синельниківський район, Іларіонівська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Синельниківський район, Покровська селищна територіальна громада

с. Новопавлоградське – Синельниківський район, Роздорська селищна територіальна громада

Донецька область

смт Петрівка – Бахмутський район, Торецька міська територіальна громада

с. Іскра – Волноваський район, Комарська сільсьа територіальна громада

смт Андріївка – Краматорський район, Слов’янська міська громада

с. Первомайське – Покровський район, Білозерська міська громада

с. Первомайське – Покровський район, Очеретинська селищна громада

с. Пушкіне – Покровський район, Покровська міська територіальна громада

с. Перше Травня – Покровський район, Покровська міська територіальна громада

с. Московське – Покровський район, Гродівська селищна територіальна громада

с. Никанорівка – Покровський район, Шахівська сільська територіальна громада

с. Суворове – Покровський район , Шахівська сільська територіальна громада

Житомирська область

с-ще Першотравневе – Бердичівський район, Вчорайшенська сільська територіальна

с. Перемога – Житомирський район, Оліївська сільська

смт. Першотравенськ – Звягельський район, Баранівська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Коростенський район, Малинська міська територіальна громада

смт. Першотравневе – Коростенський район, Гладковицька сільська територіальна громада

с. Першотравневе – Коростенський район, Ушомирська сільська територіальна громада

Закарпатська область

с. Пушкіно – Берегівський район, Вилоцька селищна територіальна громада

Запорізька область

с. Московка – Запорізький район, Михайло-Лукашівська сільська територіальна

с Червоне – Пологівський Гуляйпільська міська територіальна громада

Київська область

с. Червоні Яри – Білоцерківський район, Таращанська міська територіальна громада

с. Перше Травня – Білоцерківський район, Тетіївська міська територіальна громада

с Першотравневе – Білоцерківський район, Рокитнянська селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Бориспільський район, Ташанська сільська територіальна громада

с. Перше Травня – Броварський район район, Великодимерська селищна територіальна громада

с. Першотравневе Броварський район, Великодимерська селищна територіальна громада

с. Чкаловка – Вишгородський район, Іванківська селищна територіальна громада

с. Красна Слобідка – Обухівський район, Обухівська міська територіальна громада

с. Перше Травня – Обухівський район, Обухівська міська територіальна громада

с. Гвардійське – Фастівський район, Фастівська міська територіальної громади

Кіровоградська область

с-ще Першотравневе- Кропивницький район, Долинська міська територіальна громада

с. Першотравенка – Кропивницький район, Компаніївська селищна територіальна громада

смт Новгородка – Кропивницький район, Новгородківська селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Кропивницький район, Новгородківська селищна територіальна громада

смт. Єлізаветградка – Кропивницький район, Олександрівська селищна територіальна громада

Первомайське – Новоукраїнський район, Маловисківська міська територіальна громада

с. Первомайськ – Новоукраїнський район, Злинська сільська територіальна громада

смт Балахівка – Олександрійський район, Петрівська селищна територіальна громада

м. Олександрія – Олександрійський район, Олександрійська міська територіальна громада

смт Олександрійське – Олександрійський район, Олександрійська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Олександрійський район, Попельнастівська сільська територіальна громада

Львівська область

м. Червоноград – Червоноградський район, Червоноградська міська територіальна громада

с Червоне – Золочівський район, Золочівська міська територіальна громада

Миколаївська область

м. Баштанка – Баштанський район, Баштанська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Баштанський район. Снігурівська міська територіальна громада

с. Царедарівка – Вознесенський район, Доманівська селищна територіальна громада

с. Першотравнівка – Вознесенський район, Мостівська сільська територіальна громада

с. Грейгове – Миколаївський район, Воскресенська селищна територіальна громада

с. Суворовка – Миколаївський район, Сухоєланецька сільська територіальна громада

м. Первомайськ – Первомайський район, Первомайська міська територіальна громада

с. Мічуріне – Первомайський район, Синюхіно-Брідська сільська територіальна громада

Одеська область

с. Андрієво-Іванівка – Березівський район, Андрієво-Іванівська сільська територіальна громада

смт Петрівка – Березівський район, Великобуялицька сільська територіальна громада

с. Гудевичеве – Березівський район, Коноплянська сільська територіальна громада

с. Миколаївка-Новоросійська – Білгород-Дністровський район, Успенівська сільська територіальна громада

смт Бородіно – Болградський район. Бородінська селищна територіальна громада

с. Нове Тарутине – Болградський район. Бородінська селищна територіальна громада

смт Тарутине – Болградський район, Тарутинська селищна територіальна громада

смт Березине – Болградський район, Тарутинська селищна територіальна громада

с. Малоярославець Перший – Болградський район. Тарутинська селищна територіальна громада

с. Малоярославець Другий – Болградський район, Тарутинська селищна територіальна громада

смт Суворове – Ізмаїльський район, Суворовська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Ізмаїльський район. Саф’янська сільська територіальна громада

с. Першотравневе – Одеський район, Визирська сільська територіальна громада

с. Гвардійське – Одеський район. Чорноморська селищна територіальна громада

с. Ткаченка – Подільський район, Окнянська селищна територіальна громада

с. Андрієво-Іванове – Роздільнянський район. Роздільнянська міська територіальна громада

с. Перше Травня – Роздільнянський район. Роздільнянська міська територіальна громада

с. Первомайське – Роздільнянський район, Захарівська селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Роздільнянський район, Захарівська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Роздільнянський район , Новоборисівська сільська територіальна громада

с. Старостине – Роздільнянський район, Роздільнянська міська територіальна громада

Полтавська область

село Першотравневе -Полтавський район, Зіньківська міська територіальна громада

село Першотравневе – Полтавський район, Чутівська селищна територіальна громада

село Чкалове – Полтавський район, Кобеляцька міська територіальна громада

село Первомайське – Полтавський район, Михайлівська сільська територіальна громада

село Новомосковське – Кременчуцький район, Глобинська міська територіальна громада

село Олексіївка – Лубенський район, Гребінківська міська територіальна громада

село Першотравневе – Лубенський район, Пирятинська міська територіальна громада

село Першотравневе – Миргородський район, Шишацька селищна територіальна громада

Рівненська область

с. Московщина – Дубенський район, Млинівська селищна територіальна громада

Сумська область

с. Першотравневе – Конотопський район, Дубов’язівська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Охтирський район, Боромлянська сільська територіальна громада

с. Василівка – Роменський район, Андріяшівська сільська територіальна громада

с. Московське – Роменський район, Липоводолинська селищна територіальна громада

с-ще Першотравневе – Сумський район, Лебединська міська територіальна громада

с. Перше Травня – Сумський район, Миколаївська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Сумський Миколаївська селищна територіальна громада

126 с. Перше Травня Сумський район. Хотінська селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Шосткинський район, Березівська сільська територіальна громада

с. Первомайське – Шосткинський район, Березівська сільська територіальна громада

м. Дружба – Шосткинський район. Дружбівська міська територіальна громада

с Московське – Шосткинський район, Шосткинська міська територіальна громада

с Московський Бобрик – Сумський район, Лебединська міська територіальна громада

Тернопільська область

с. Гвардійське Тернопільський район, Золотниківська сільська територіальна громада

Харківська область

с. Первухинка – Богодухівський район, Богодухівська міська територіальна громада

м. Красноград – Красноградський район, Красноградська міська териоріальна громада

с. Олійники – Красноградський район. Сахновщинська селищна територіальна громада

м. Первомайський – Лозівський район, Первомайська міська територіальна громада

с-ще Горького – Богодухівський район, Богодухівська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Богодухівський район, Богодухівська міська територіальна громада

с-ще Першотравневе – Богодухівський район. Богодухівська міська територіальна громада

с-ще Першотравневе – Богодухівський район, Золочівська селищна територіальна громада

с. Олександрівка – Богодухівський район, Золочівська селищна територіальна громада

с. Мічурінське Богодухівський район, Валківська міська територіальна громада

с. Первомайське – Ізюмський район, Балаклійська міська територіальна громада

с Первомайське – Куп’янський район, Старовірівська сільська територіальна громада

с-ще Першотравневе- Ізюмський район, Борівська селищна територіальна громада

с. Первомайське – Ізюмський район. Савинська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Ізюмський район, Оскільська сільська територіальна громада

с. Першотравневе – Красноградський район, Красноградська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Красноградський район, Зачепилівська селищна територіальна громада

с. Першотравневе – Красноградський район, Дворічанська селищна територіальна громада

с-ще Першотравневе – Харківський район, Південноміська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Чугуївський район, Зміївська міська територіальна громада

с. Першотравневе – Чугуївський район, Печенізька селищна територіальна громада

с. Первомайське -Куп’янський район, Шевченківська селишна територаільна громада

смт Панютине – Лозівський район Лозівська міська територіальна громада

с Ватутіне – Харківський район, Нововодолазька селишна територаільна громада

смт Чкаловське – Харківський район, Чкаловська селищна територіальна громада

Херсонська область

с. Першотравневе – Бериславський район. Бериславська міська територіальна громада

с. Нова Калуга – Бериславський район, Великоолександрівська селищна територіальна громада

с. Нова Калуга Друга – Бериславський район, Великоолександрівська селищна територіальна громада

с. Чкалове – Бериславський район, Великоолександрівська селищна територіальна громада

с. Потьомкине – Бериславський район, Великопільська селищна територіальна громада

с. Максима Горького – Бериславський район, Новорайська сільська територіальна громада

с-ще Первомайське – Херсонський район. Білозерська селищна територіальна громада

Хмельницька область

с Червона Діброва – Кам’янець-Подільський район, Жванецька сільська територіальна громада

с Першотравневе – Хмельницький район. Старокостянтинівська міська територіальна громада

с Червона Дубина – Хмельницький район. Теофіпольська селищна територіальна громада

с Червоний Случ – Хмельницький район. Теофіпольська селищна територіальна громада

с Червоне – Шепетівський район, Полонська міська територіальна громада

с Червоне – Шепетівський район, Білогірська селищна територіальна громада

Черкаська область

м. Ватутіне – Звенигородський район, Ватутінська ТГ

смт Катеринопіль – Звенигородський район. Катеринопільська ТГ

с. Першотравневе – Золотоніський район, Іркліївська сільська ТГ

с. Кантакузівка – Золотоніський район, Шрамківська сільська ТГ

с. Новомиколаївка – Золотоніський район, Шрамківська сільська ТГ

с. Перше Травня – Золотоніський район, Шрамківська сільська ТГ

с. Іванівка – Черкаський район, Чигиринська міська ТГ

с. Первомайське – Черкаський район. Мошнівська сільська ТГ

Село Ленське – Черкаський район. Ротмістрівська сільська ТГ

Село Червона Слобода – Черкаський район, Червонослобідська сільська ТГ

с. Перше Травня – Ніжинський район. Бахмацька міська територіальна громада

с. Перше Травня – Прилуцький район, Малодівицька селищна територіальна громада

с. Перше Травня – Чернігівський район, Тупичівська сільська територіальна громада

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