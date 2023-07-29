Кого з українців зобов’яжуть володіти англійською мовою – перелік посад

В Україні хочуть на законодавчому рівні закріпити англійську мову як мову міжнародного спілкування. Коли це станеться, то українців у деяких сферах зобов’яжуть володіти англійською мовою

Про це розповідає НСН

У законопроекті №9432 визначено перелік посад, представникам яких потрібно добре володіти англійською.

Кого з українців зобов’яжуть володіти англійською мовою

Це працівники:

державної служби категорії А;

держслужби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном;

серед голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

серед військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює уряд;

серед поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад керівного складу інших;

правоохоронних органів, посад керівного складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлює Кабмін;

прокуратури;

податкових та митних органах, перелік яких встановлюється урядом;

керівники суб’єктів державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабмін.

Встановлювати рівень володіння англійською мовою у кандидатів на заміщення перерахованих вище посад будуть на безкоштовних обов’язкових іспитах.

Передбачено, що людина зможе складати іспит на визначення рівня володіння англійською мовою необмежену кількість разів, але не частіше ніж один раз на чотири місяці.

Вже зараз попит на репетиторів англійської мови в Україні стрімко зростає. Середня вартість занять складає 400-500 грн. на годину.

Нагадаємо, що народні депутати не підтримали законопроект, яким пропонувалося транслювати фільми в українських кінотеатрах англійською мовою (без дубляжу українською).

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