В Україні англійська мова стане обов’язковою для деяких професій – подробиці

В Україні для деяких професій англійська мова стане обов’язковою. Розповідаємо, де вона застосовуватиметься та хто буде зобов’язаний досконально нею володіти

В Україні хочуть на законодавчому рівні врегулювати питання функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування. Таким чином сформувався перелік громадян, які зобов’язані володіти іноземною мовою для зайняття певних посад.

Про це йдеться в законопроєкті №9432, повідомляє НСН.

Для яких професій англійська мова стане обов’язковою?

Відповідно до законопроєкту, вимоги щодо обов’язкового володіння англійською мовою будуть запроваджені до осіб, які претендують на зайняття таких посад:

державна служба категорії “А”;

державна служба категорій “Б” і “В”, перелік яких встановлюється Кабміном;

голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється КМУ;

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України, посади начальницького складу інших правоохоронних органів, посади начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється КМУ;

прокурори;

посади у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється КМУ;

керівники суб’єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється КМУ.

Дана вимога може встановлюватися суб’єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов’язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

“Проте у разі оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях такі вимоги щодо володіння англійською мовою не застосовуються до завершення мобілізації або припинення чи скасування воєнного стану”, – йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає, що українські чиновники будуть складати тести на знання англійської мови для перебування на державних посадах.

Нині законопроєкт ще не ухвалений, а перебуває на розгляді профільного комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Де ще застосовуватиметься англійська мова?

Йдеться про застосування англійської мови в кінотеатральних прокатах. Президент України Володимир Зеленський пропонує з 2025 року показувати в кінотеатрах половину англомовних фільмів в оригіналі з українськими субтитрами. А вже з 2027 року вийти на 100%.

Однак заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі “Українського радіо” не погодилася з такими змінами. За її словами, перегляд фільмів у кінотеатрі як культурна послуга має бути доступною для людей, які знають українську мову та з різних причин ще не знають англійської.

Це можуть бути діти дошкільного віку, які не можуть знати англійську мову на достатньому рівні, щоб повноцінно дивитися мультфільми в оригіналі, або люди, які мають слабкий зір і не можуть прочитати субтитри. Тож цей аспект ще буде обговорюватися у профільному комітеті.

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