Результати НМТ 2023 – за що і кому можуть анулювати результати тесту

Вже стали відомі результати НМТ 2023. Декому з його учасників можуть анулювати результати іспиту. До такого покарання призводить одне серйозне порушення

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв’ю “24 каналу”, інформує НСН.

За словами пані Тетяни, складання НМТ цього року стало безпрецедентним у контексті недобросовісності абітурієнтів.

Річ у тому, що 12 червня під час першої зміни НМТ в мережі з’явилося відео про те, як стороння особа виконує вдома завдання тесту замість якогось учасника.

Однак сам учасник у цей момент перебував в аудиторії та нібито писав іспит.

В УЦОЯО зазначили, що таке могло стати можливим через те, що система обмеження доступу до платформи просто не спрацювала.

“Наші технічні фахівці й фахівці у сфері IT моментально почали шукати можливі причини й уживати заходів для їх подолання. І це нам вдалося. Протягом наступних днів таких випадків не було. Цьому сприяла як цілеспрямована робота інструкторів у ТЕЦ, які почали ретельніше відстежувати роботу учасників, так і технічні заходи”, – сказала директорка.

Тепер УЦОЯО унеможливить доступ сторонніх осіб до тестової платформи НМТ, а учаснику, який порушив правила тестування, анулюють його результати.

“Укотре закликаємо вступників не намагатися скористатися недоброчесними схемами. Ви ризикуєте своїм майбутнім, забираючи в себе шанс на вступ до закладу вищої освіти на бакалаврську або магістерську програму”, – наголосила пані Тетяна.

Де перевірити результати НМТ

Результати вступників уже розмістили в персональних кабінетах учасників основної сесії національного мультитесту. Перевіряти необхідно вкладку “Результати”.

Там також доступна опція формування інформаційної картки, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.

Дізнатися свій результат НМТ можна за посиланням.

Нагадаємо, що вступна кампанія цього року переважно здійснюватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника, реєстрація яких розпочнеться 1 липня. Прийом заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.

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