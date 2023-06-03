Пропуск НМТ може стати справжнім кошмаром для випускників. Не прийти на тестування та здати його пізніше можна лише в деяких випадках

Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua

Що буде у разі пропуску НМТ

У Центрі оцінювання якості освіти повідомили про те, що на пропуск НМТ може бути лише в одному випадку – поважна причина з відповідними підтверджуючими документами. В іншому випадку скласти тест пізніше буде неможливо.

Також в УЦОЯО повідомили, що у випадку оголошення повітряної тривоги, внаслідок якої учасники НМТ не зможуть дістатися до екзаменаційного центру, буде вважатися поважною причиною. Для цього потрібно буде лише показати співпадіння часу сигналу тривоги та часу НМТ.

Також повідомляється, що учасникам НМТ за кордоном потрібно дізнатися, де буде проходити додаткова сесія іспиту, адже вона буде проводитися не у всіх містах. Також у багатьох містах вже вичерпана кількість місць у деяких центрах проведення НМТ.

Нагадаємо, основна сесія НМТ буде проводитися з 5 по 23 червня.

Пропуск НМТ 2023 – у якому випадку можна буде пройти тестування

Як ми повідомляли раніше, випадку тривалої повітряної тривоги під час проведення мультипредметного тестування (HMT) його можуть не продовжувати.

Голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради України, Юлія Гришина зазначила, що у разі повітряної тривоги всіх учасників буде про це повідомлено та організовано відхід в укриття, а відведений на проходження НМТ час зупиняється.

У разі, якщо тривога буде тривалою, відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр може ухвалити рішення продовжувати проведення НМТ:

якщо це ТЕЦ (тимчасові екзаменаційни центри), де тестування проходить у кілька змін, його перенесуть, якщо тривога триватиме понад годину;

якщо це ТЕЦ, де НМТ проводять в одну зміну, тест перенесуть у разі тривалості повітряної тривоги понад дві — дві з половиною години.

У разі передчасного завершення тестування через тривалу тривогу, учасники зможуть скласти НМТ під час додаткових сесій. Вони повинні написати заяву щодо надання можливості пройти національний мультипредметний тест під час додаткової сесії й надати її відповідальному працівнику екзаменаційного центру.

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