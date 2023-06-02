Завдання НМТ 2023 – в УЦОЯО зробили важливу заяву щодо тестів

5 червня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Він триватиме до 23 червня. В УЦОЯО зробили про завдання НМТ

Заступник директора УЦОЯО Валерій Бойко повідомив, що варіанти тестів та тестові форми будуть унікальними для кожного тестового дня. Як і для кожної зміни тестування.

Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua.

В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання НМТ у 2023 році

При цьому в УЦОЯО кажуть: подібні завдання можуть траплятися в різних учасників НМТ, оскільки тести перевіряють знання майбутніх студентів, перелік яких визначений програмою ЗНО.

“Набори тестових завдань є унікальними. Вони не перетинаються і не повторюються. Подібні і суголосні завдання можуть траплятися. Наприклад, кількістю дат, понять та термінів”, – зазначив Бойко.

Вступна кампанія – 2023: коротко

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.

Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.

Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

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