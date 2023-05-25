НМТ 2023 можуть складати не всі випускники – хто може його проігнорувати

У 2023 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами вступатимуть до вишів в Україні. Проте НМТ 2023 можуть складати не всі випускники

Після якого класу треба проходити це тестування та хто може не складати мультитест, розповідає НСН з посиланням на 24 Канал.

Раніше очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко наголошувала: національний мультипредметний тест складають 11-класники. І лише ті, які планують стати студентами вишів в Україні.

Якщо ви не плануєте цьогоріч нікуди вступати, можете не проходити тестування. Зауважимо, що у 2023 році ДПА у школах скасували.

Також Вакуленко розповідала: якщо ви плануєте вступати у коледж або хочете рік навчатися за кордоном, можете не реєструватися на НМТ.

Можуть не складати тест абітурієнти, які вступатимуть на контракт на спеціальності, яким надає особливу підтримку держава. У 2023 році до переліку включили 61 спеціальність.

НМТ 2023 можуть складати не всі випускники

Вступна кампанія – 2023: коротко

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.

Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.

Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

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