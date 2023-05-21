У 2023 році абітурієнти в Україні вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Під час основної сесії вже зареєструвалася понад 281 тисяча вступників. Стало відомо. Який предмет на вибір складатимуть найчастіше

Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за результатами основного періоду реєстрації на тестування. Більшість учасників складатимуть тест в Україні. Про це розповідає НСН.

На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб.

Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за результатами основного періоду реєстрації на тестування. Більшість учасників складатимуть тест в Україні.

Так, для участі в НМТ в Україні зареєструвалося майже 258 тисяч осіб. Ще понад 23 тисячі вступників хочуть проходити тестування за кордоном. Найбільше – у Польщі та Німеччині.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Також понад 3,5 тисячі вступників зареєструвались для участі в додатковій сесії НМТ.

НМТ 2023 – який предмет на вибір абітурієнти складатимуть найчастіше

Найпопулярнішим предметом серед вступників виявилась історія України. На другому місці – іноземна мова, на третьому – біологія. Аутсайдери вибору вступників – фізика та хімія.

Вступна кампанія – 2023: коротко

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.

Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

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