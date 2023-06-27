Які українські імена вкрала і перекрутила Росія. І що тепер з цим робити

У своїх вікових намаганнях зросійщити мову Росія вдавалася до різних методів, посіпаки царів навіть змінювали українські імена на свій лад.

Тому деякі імена ми часто вимовляємо неправильно, про це йдеться у матеріалі LIGA.net, передає НСН.

Чому не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна

У 1888 році російський цар Олександр III видав указ “Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами”. Відтоді всіх новонароджених дітей почали записувати на російський манір.

“Дітей почали записувати на російський лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, ніби ці варіанти виникли не під впливом російського правопису, а церковнослов’янської мови. Однак варіативність, властиві суфікси та форми українських імен поступово втрачались”, розповідає мовознавиця Катерина Тимошенко.

Зросійщення українських імен тривало й у 20 столітті. Ба більше, після революції 1917 року почали з’являтися імена-покручі, які відображали революційну ідеологію: Сталіна, Октябрина, Тракторина, Кім, Марлен тощо.

У документах повні імена та прізвища записувались на російський лад, а на побутовому рівні вживали форми з суфіксами та закінченнями, характерними російській мові.

Саме з їхньою допомогою можна кардинально змінити походження імені:

суфікс -ік-: Славік, Владік (в українській це Славик/Славко та Владик)

-ек-: Марек (в українській мові це Марко)

-ушк-: Аннушка (в українській – Ганнуся)

-ша-: Маша, Даша, Паша (в українській – Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь)

-ін-: Крістіна, Каріна (в українській – Христина/Христя та Карина)

Натомість українській мові притаманні:

суфікс -ик-: Петрик, Дмитрик, Тарасик

-чик-: Богданчик, Матвійчик

-к-: Іванко, Назарко

закінчення -сь: Івась, Петрусь

-нь: Гринь

-о: Дмитро, Юрко, Василько

-ась: Михась

суфікс -ка-: Даринка, Галинка

-ц-: Дарця, Ірця

-ус-: Ганнуся, Катруся

закінчення -а, -я: Віка, Галя, Христя

-очк: Оксаночка, Наталочка

-оньк: Віронька

Чи можливо викорінити російські форми імен

Мовознавиця зізнається, що українцям дістався непростий спадок зросійщених варіантів імен. Відповідно позбутися його буде складно.

“Не потрібно тиснути на людей чи забороняти їм називати дітей по-своєму. Це навпаки може викликати спротив. Краще у відповідних установах пояснювати, що українською мовою є такі пестливі варіанти, як Тетянка, Наталя, Андрійко, які через століття російського впливу та знищення рідної мови вийшли з ужитку”, радить Катерина.

Також важливо оновити словник власних імен. Адже це своєрідний документ, який буде регламентувати правила називання. Однак, за словами експертки, не варто прибирати російські варіанти імен, тому що це суперечить побутовому вжитку.

Натомість краще залишити ці форми з приміткою “виникли під впливом російської мови”.

Але це не означає, що людям, які мають такі імена, варто змінювати їх. Це справа кожного. Наприклад, якщо батьки назвали дитину Крістіна, то не потрібно доводити їй, що вона Христина. Майте повагу до вибору батьків та права людини представлятися, як їй зручніше.

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