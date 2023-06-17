Англійська мова в Україні отримає новий статус – що відомо

Кабмін готує законопроект, згідно якого англійська мова в Україні отримає новий статус. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Потреба в людях зі знанням англійської постійно зростає. Кабінет міністрів готує законопроєкт, який закріпить англійську мову як мову міжнародного спілкування в Україні і зробить її доступнішою для вивчення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, інформує НСН.

Англійська мова в Україні отримає новий статус

“Паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом з цим зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Її вивчення має стати більш доступним для українців. Провели нараду з цього питання за участі Мінцифри та Мінкульту. Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування”, – розповів він

Водночас, за словами прем’єра, напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

Як пояснив Шмигаль, англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. За його словами, українці мають отримати ці переваги, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера.

Як відомо, в Росії, натомість, представники правлячої партії “Едина Росія” вимагають виключити англійську мову з переліку обов’язкових предметів у школах.

При цьому в РФ хочуть запровадити у школах і закладах вищої освіти пов’язані з військовою підготовкою предмети.

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