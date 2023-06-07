Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ 2023, якщо не вдалося взяти участь в тестуванні

В Україні 5 червня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тестування. Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ, якщо не вдалося взяти участь в основній

Про те, що робити, якщо не вдалося взяти участь в тестуванні, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Не вдалося взяти участь в тестуванні з поважних причин

Учасники, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин, мають 3 робочі дні, щоб подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти.

До цього ж майбутній вступник має подати документ, де написані причини непроходження тестування, щоб отримати допуск до участі в додатковій сесії.

Якщо через певні обставини необхідно змінити місце проходження тестування – це також варто зазначити в заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії.

Необхідні документи можна подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, в три способи:

відправити поштою (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру)

електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру)

особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства

Брали участь в НМТ, але не змогли завершити роботу

Також подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання тестування.

Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ 2023

З-поміж таких причин:

різке погіршення стану здоров’я

виникнення в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників тестування

завчасне припинення процедури НМТ в певній аудиторії або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи

Такі учасники мають подати заяву до відповідного регіонального центру в день проведення НМТ до моменту виходу з тимчасового екзаменаційного центру (через відповідального за ТЕЦ) або протягом трьох робочих днів з дня проведення тестування.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії таких учасників приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.

Розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у персональному кабінеті такого учасника.

Коли додаткова сесія

Нагадаємо, що додаткова сесія розпочинається 11-24 липня. Результати за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 29 липня. Зареєструватися на додаткову сесію можна до 12 червня.

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