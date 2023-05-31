Основна сесія національного мультипредметного тесту стартує вже 5 червня. Стало відомо, як проходитиме НМТ у разі повітряної тривоги
У випадку тривалої повітряної тривоги під час проведення мультипредметного тестування (HMT) його можуть не продовжувати.
Про це розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради України, Юлія Гришина, інформує НСН.
Вона зазначила, що у разі повітряної тривоги всіх учасників буде про це повідомлено та організовано відхід в укриття, а відведений на проходження НМТ час зупиняється.
Як проходитиме НМТ у разі повітряної тривоги
У разі, якщо тривога буде тривалою, відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр може ухвалити рішення продовжувати проведення НМТ:
- якщо це ТЕЦ (тимчасові екзаменаційни центри), де тестування проходить у кілька змін, його перенесуть, якщо тривога триватиме понад годину;
- якщо це ТЕЦ, де НМТ проводять в одну зміну, тест перенесуть у разі тривалості повітряної тривоги понад дві — дві з половиною години.
У разі передчасного завершення тестування через тривалу тривогу, учасники зможуть скласти НМТ під час додаткових сесій. Вони повинні написати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії й надати її відповідальному працівнику екзаменаційного центру.
Як відомо, основна сесія HMT стартує вже 5 червня. Додаткова ж розпочнеться 11 липня.
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