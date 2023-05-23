Деякі предмети у школі потрібно скоротити, а деякі оновити – заява Лісового

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів, що деякі предмети у школі потрібно скоротити, зробити більш стислими курсами, а деякі варто оновити і осучаснити.

Наприклад, міністр вважає, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони та освоювати 3D-принтинг.

Про це Оксен Лісовий сказав в інтерв’ю LB.ua, передає НСН.

Які предмети у школі треба осучаснити

Міністр перш за все акцентував, що варто залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати. Також наголосив на важливості осучаснення предметів, зокрема праці. Цьому предметові варто надати новий сенс.

Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка – це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу – в цьому теж немає нічого поганого, переконаний міністр.

При цьому, на думку Лісового, через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.

Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом, заявив міністр.

Чи потрібно скорочувати кількість предметів у школі

Щодо інших предметів у школі Оксен Лісовий сказав, що читає коментарі під своїм дописом у Фейсбук, в якому він запитав у підписників, хто що думає про скорочення кількості предметів.

Раніше, міністр освіти зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах. На його думку, кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.

При цьому очільник МОН вважає, що не треба кількість предметів у школах збільшувати.

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