Потрібно повернути дітей до шкіл, де це безпечно – заява Оксена Лісового

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий запропонував повернути дітей до шкіл, де це дозволяє безпекова ситуація.. Він заявив, що навчання в онлайні протягом тривалого часу позбавляє підлітків живого спілкування

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив про те, що тривале навчання онлайн не сприяє соціалізації молоді, тому важливо якомога швидше повернути учнів до шкіл, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це розповідає НСН.

Оксен Лісовий пропонує повернути дітей до шкіл, де це безпечно

“Навчання в онлайні протягом тривалого часу позбавляє підлітків живого спілкування, ми ризикуємо отримати покоління молоді, яка не соціалізувалася і не сформувала цілу низку м’яких навичок. Тому наше завдання — якомога швидше повернути дітей до шкіл там, де дозволяє безпекова ситуація”, – розповів міністр в інтерв’ю порталу “Освіторія”.

Він зауважив, що існують і інфраструктурні проблеми, зокрема облаштування укриттів у школах, тому терміновим питанням є вирішення проблеми фінансування освітньої субвенції на їх облаштування.

Також, за словами Лісового, навчання офлайн має вплив на економіку: у містах і селах, де працюють школи, залишаються батьки учнів і розвивають громаду.

Загалом у планах міністерства — сформувати візію, стратегію і дизайн-проєкти змін у галузях дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти, а також у позашкіллі й науці. Вони, за словами Лісового, будуть представлені найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що Міносвіти виставило на загал розроблений ним проект навчального плану, який передбачає великі зміни до системи шкільної освіти.

Проектом передбачено, що буде дві складові навчального плану: інваріативна (стала) та варіативна (змінна). Замість 29 годин інваріативної складової залишиться лише 20. Водночас варіативна складова збільшиться: з теперішніх 8,5 години до 18 годин.

Із програми старших класів пропонують вилучити фізику, хімію та решту точних наук. Математику також скоротять до мінімуму.

Більш поглиблене вивчення точних наук продовжать у 10-11 класі лише ті, хто обере собі відповідний профіль для подальшого навчання.

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