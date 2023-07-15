Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7354, який дозволяє самостійно вивчати теорію для іспитів на водійське посвідчення.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, передає НСН.

У попередній редакції закону було вказано, що «майбутні водії мали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах». Однак депутати змінили це положення.

Таким чином «особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми».

З цього слідує, що люди, які хочуть вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл. Однак практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі, йдеться в законопроєкті.

Також нардепи доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);

ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).

Положення про самостійне проходження теорії почне діяти через три місяці після опублікування закону.

Ще одне нововведення

Кабінет міністрів дозволив складати у Центрах надання адміністративних послуг теоретичний іспит, щоб отримати водійське посвідчення, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Фейсбуці.

У ЦНАПах стало можливим скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами.

Раніше теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, які забезпечені необхідним обладнанням.

Крім того, тепер у ЦНАПах можна замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва.

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