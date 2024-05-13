До 17 травня триває прийом заявок на видачу «Бебі боксів» для ВПО з Луганщини. Куди звертатися і до якого числа треба зареєструватися

Про це інформують Новини України – НСН з посиланням на Креміняни Дніпра.

«До уваги внутрішньо переміщених осіб Луганської області, які мешкають у Дніпрі та Дніпропетровській області.

На нашому хабі відбувається прийом заявок на отримання «Бебі боксів» для немовлят (допомога від благодійників)», – йдеться в повідомленні

Для отримання набору для малюка, можуть звернутися такі категорії:

вагітні жінки-ВПО з Луганської області;

батьки малят-ВПО з Луганської області віком до 3 місяців, тобто, які народились у березні, квітні, травні 2024 року.

Видача «Бебі боксів» для ВПО з Луганщини – до якого числа можна подати заявку

Які документи при собі обовʼязково потрібно мати:

для вагітних – довідка з лікарні, ідентифікаційний код і довідка ВПО майбутньої мами;

для батьків малят до 3 місяців – свідоцтво про народження дитини, довідки ВПО та ідентифікаційний коди матері й дитини.

Звернутися потрібно за адресою: м.Дніпро, вул.В.Антоновича, 89.

Дедлайн подачі заявок – 17 травня 2024 року.

Режим роботи: щодня, крім вихідних, з 10.00 до 15.00.

Додаткова інформація за номером: 066-483-92-48.

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