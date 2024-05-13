До 17 травня триває прийом заявок на видачу «Бебі боксів» для ВПО з Луганщини. Куди звертатися і до якого числа треба зареєструватися
Про це інформують Новини України – НСН з посиланням на Креміняни Дніпра.
«До уваги внутрішньо переміщених осіб Луганської області, які мешкають у Дніпрі та Дніпропетровській області.
На нашому хабі відбувається прийом заявок на отримання «Бебі боксів» для немовлят (допомога від благодійників)», – йдеться в повідомленні
Для отримання набору для малюка, можуть звернутися такі категорії:
- вагітні жінки-ВПО з Луганської області;
- батьки малят-ВПО з Луганської області віком до 3 місяців, тобто, які народились у березні, квітні, травні 2024 року.
Видача «Бебі боксів» для ВПО з Луганщини – до якого числа можна подати заявку
Які документи при собі обовʼязково потрібно мати:
- для вагітних – довідка з лікарні, ідентифікаційний код і довідка ВПО майбутньої мами;
- для батьків малят до 3 місяців – свідоцтво про народження дитини, довідки ВПО та ідентифікаційний коди матері й дитини.
Звернутися потрібно за адресою: м.Дніпро, вул.В.Антоновича, 89.
Дедлайн подачі заявок – 17 травня 2024 року.
Режим роботи: щодня, крім вихідних, з 10.00 до 15.00.
Додаткова інформація за номером: 066-483-92-48.
Ще новини України: Грошова допомога від ВПП ООН – відповіді на актуальні питання