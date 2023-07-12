В Україні нові правила перевірки водіїв на дорогах – що відомо про зміни

Українська влада запровадила нові правила перевірки водіїв, яких підозрюють у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Основною зміною в нових правилах є те, що для документування п’яного водія більше не потрібні два свідки.

Ця зміна має на меті спростити процес, дозволивши правоохоронцям діяти без залучення додаткових свідків. Натомість достатнім доказом буде відеозапис з нагрудної камери поліцейського.

Рішення про зміну процедури фіксації водіїв у стані сп’яніння було прийнято під час нещодавнього засідання Кабінету Міністрів України.

Про це в офіційній заяві повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді, передає НСН.

Метою нововведення є прискорення процесу визначення відповідальності осіб, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Зокрема, нова процедура спрямована на вдосконалення процесу направлення водіїв на огляд для виявлення ознак сп’яніння, в тому числі алкогольного, наркотичного та лікарського, що знижує швидкість реакції та увагу.

Згідно з оновленими правилами, патрульні поліцейські зобов’язані фіксувати огляд за допомогою нагрудної камери під час зупинки транспортного засобу.

Цей відеозапис буде долучено до матеріалів справи або протоколу, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У ситуаціях, коли запис на камеру неможливий, огляд проводиться у присутності двох свідків. Однак знайти двох свідків при порушенні правил дорожнього руху не завжди можливо, особливо у віддалених районах або в нічний час з малою інтенсивністю руху.

Для вирішення цієї проблеми нововведення наголошує на забезпеченні поліцейських спеціалізованим технічним обладнанням, яке дозволить їм фіксувати відеодокази за різних погодних умов і в будь-який час доби.

Яке покарання за водіння в нетверезому стані

Відповідно до законодавства, максимально допустимий рівень алкоголю для водіїв становить 0,2 проміле. Перевищення цієї норми призводить до штрафу, а у важких випадках – до позбавлення прав і навіть до тюремного ув’язнення.

За перше порушення водій повинен сплатити штраф у розмірі 17 000 грн і втратити права на рік.

За повторне порушення буде накладено штраф у розмірі 34 000 грн, а водій залишиться без прав на три роки.

Якщо водія двічі протягом року спіймають п’яним за кермом, йому загрожує конфіскація транспортного засобу, арешт на 15 діб і штраф у розмірі 51 000 гривень. Водієві також буде заборонено керувати автомобілем протягом десяти років.

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