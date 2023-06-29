Водіїв, які підозрюються у водінні у нетверезому стані, перевірятимуть по-новому– що відомо

Кабінет міністрів України ввів у дію нові правила перевірки водіїв, які підозрюються у водінні у нетверезому стані

Деяких водіїв почнуть перевіряти за новими правилами. Поліції дозволили проводити перевірки без свідків, але з умовою

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, наразі наявність двох свідків при оформленні водія у стані алкогольного сп’яніння не є обов’язковою.

Про це розповідає НСН.

Достатнім доказом тепер буде відеозапис, зроблений нагрудними камерами співробітників поліції.

Водіїв, які підозрюються у водінні у нетверезому стані, перевірятимуть по-новому

Як зазначив Мельничук, таке нововведення дасть змогу прискорити визначення відповідальності для п’яних водіїв.

Також нові правила припускають, що при зупинці авто працівники поліції повинні фіксувати огляд за допомогою нагрудних камер, а відео долучатиметься до справи чи протоколу.

У Кабміні зазначають, що використання відео з нагрудних камер поліцейських спростить процес для копів, адже їм не потрібно буде шукати двох свідків. Тобто відбуватиметься економія і часу, і ресурсів.

Крім того, зменшиться ймовірність затримок та суперечок при оформленні документів на нетверезих водіїв, оскільки відеозапис є чітким та незаперечним доказом.

Крім цього використання нагрудних камер може бути корисним для документування інших порушень правил дорожнього руху та забезпечення дотримання правил безпеки дорожнього руху. Відеозаписи є об’єктивним доказом, який допоможе підвищити ефективність роботи поліції.

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