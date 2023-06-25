ДТП на трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя: загинули троє підлітків, за кермом був поліцейський напідпитку

ДТП на трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя 25 червня: поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області, в дорожній аварії загинули троє 17-річних дівчат.

Ще трьох госпіталізували. За кермом авто був поліціянт напідпитку.

Про це повідомило Головне управління поліції у Кіровоградській області, передає НСН.

Там зазначили, що правоохоронці отримали повідомлення про смертельну ДТП поблизу селища Новгородка близько 04:30.

На місці було встановлено, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів, тому передали цю інформацію до ДБР.

Внаслідок аварії загинули троє 17-річних дівчат, як уточнило ДБР «Суспільному». Двоє з них загинули на місці події, ще одна померла у кареті «швидкої». Ще трьох пасажирок віком від 16 до 18 років доправили у лікарню.

«Водій автомобіля у результаті ДТП також отримав тілесні ушкодження. За кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння», кажуть у поліції.

Розслідування за цим фактом проводять співробітники ДБР.

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