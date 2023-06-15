Одразу 5 футболістів загинули у ДТП на Прикарпатті – що відомо

Одразу 5 футболістів загинули у ДТП в Івано-Франківській області. Усі молоді чоловіки мешканці одного села з Коломийської громади і члени місцевої футбольної команди. Двоє з них були рідними братами. Всі вони поверталися з турніру.

Що відомо про загиблих у цій жахливій аварії НСН дізналася на сайті OBOZREVATEL.

Врізалися в дерево на мокрій дорозі

Трагедія сталася 11 червня близько 22:00 біля села Іванківці Коломийської ТГ Івано-Франківської області. Було темно і йшов дощ. Автомобіль Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку Коломиї, врізався у дерево.

Удар був такої сили, що троє пасажирів та водій загинули на місці, ще один пасажир був живий, але помер дорогою до лікарні. Медики нічим не могли допомогти йому.

За кермом був тренер

Усі загиблі виявилися жителями одного села Саджавка, друзями та учасниками місцевої футбольної команди. Найстаршому з них Василю Тороусу був 31 рік, саме він і перебував за кермом автомобіля.

“Василь був тренером, він якраз організовував хлопців на спортивні ігри. Не тільки у звичайний футбол грали, а й захоплювалися мініфутболом. У той день у них саме був турнір, вони поверталися з нього. Хлопці – спортсмени, дуже добре виховані, алкоголю не вживали. Що могло статися на темній пустій дорозі, та ще й дощ ішов, – ніхто не знає”, розповідає місцевий мешканець.

У Василя мама працює прибиральницею у місцевому ліцеї. Вчителі вже висловили співробітниці співчуття. Батько на пенсії, залишився старший брат, який їздить на заробітки за кордон.

В аварії загинули два брати – Назар і Тарас Тернінчуки. Тарас – наймолодший із загиблих, йому ще не виповнилося 18 років, він цього року закінчив школу. У сім’ї залишився тільки їхній молодший брат-школяр. Батьки хлопців, як і багато хто в селі, їздять на заробітки за кордон.

Ще один загиблий – Дмитро Мельник, він закінчив медичне училище та працював у лікарні. У його сім’ї залишилася молодша сестра.

П’ятий загиблий Павло Тороус працював у Коломиї на меблевій фабриці верстатником.

На експертизи потрібен місяць

Для села Саджавка ця аварія стала величезною трагедією. На похорон збиралося чимало народу, оскільки багато хто знав цих хлопців. Ніхто не може відповісти на запитання – що ж трапилося на дорозі, що призвело до трагедії.

У поліції Івано-Франківської області повідомили, що йде слідство.

“Технічна експертиза, а також експертиза на алкоголь у всіх учасників аварії триватиме місяць”, повідомив речник відомства Андрій Яцків.

Дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 289 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей.

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