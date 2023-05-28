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Відео моменту жахливої ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у групу людей

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Відео моменту жахливої ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у натовп людей
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Жахлива ДТП сталася під Києвом у містечку Обухів 28 травня. Інформацію про подію, а також фото і моторошне відео оприлюднив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає НСН.

Мотоцикліст рухався на шаленій швидкості, і врешті влетів у людей на пішохідному переході. Він їхав не сам, а з пасажиром. І навіть це не зробило його обережнішим та не зупинило від грубого порушення правил.

18-річний кермувальник «Yamaha» проігнорував червоне світло, врізався у  легковик, а потім у групу пішоходів.

Відео моменту жахливої ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у натовп людей

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Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.

Відео моменту жахливої ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у натовп людей

За попередніми даними, всі потерпілі  отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

Відео моменту жахливої ДТП під Києвом

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