Відео моменту жахливої ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у групу людей

Жахлива ДТП сталася під Києвом у містечку Обухів 28 травня. Інформацію про подію, а також фото і моторошне відео оприлюднив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає НСН.
Мотоцикліст рухався на шаленій швидкості, і врешті влетів у людей на пішохідному переході. Він їхав не сам, а з пасажиром. І навіть це не зробило його обережнішим та не зупинило від грубого порушення правил.
18-річний кермувальник «Yamaha» проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів.
Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.
За попередніми даними, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.
Відео моменту жахливої ДТП під Києвом
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