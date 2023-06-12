П’ятеро людей загинуло в ДТП на Прикарпатті – серед жертв неповнолітній (фото, відео)

П’ятеро людей загинуло в жахливій ДТП на Прикарпатті, передає НСН, посилаючись на Національну поліцію.

Трагедія трапилась в селі Іванівці, що у Коломийській територіальній громаді. Керманич автомобіля «Volkswagen passat» та четверо пасажирів від отриманих травм загинули. Слідчі розпочала досудове розслідування.

Аварія сталася 11 червня, близько 22 години вечора. Слідчо-оперативна група терміново виїхала на місце події. Поліцейські встановили, що 31-річний водій іномарки, рухаючись зі сторони с. Саджавка в сторону м. Коломия, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожні обставини. Відтак допустив зіткнення з деревом. На момент аварії в салоні автомобіля окрім водія було четверо пасажирів: 1990, 2003, 2004 та 2005 років народження. Всі вони мешканці села Саджавка. Четверо чоловіків загинули на місці. Наймолодший пасажир загинув у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці призначили інженерно-транспортну експертизу транспортного засобу, щоби встановити його справність.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим та не сідати за кермо в нетверезому стані. Пам’ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності всіх учасників дорожнього руху.

Моторошна ДТП на Прикарпатті: фото, відео

Моторошне відео з місця події.

П’ятеро людей загинули в ДТП на Прикарпатті, одних з них неповнолітній

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