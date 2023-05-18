Штрафи до 510 гривень – які речі не можна перевозити у багажнику автомобіля

Українцям розповіли, які речі не можна перевозити у багажнику автомобіля, щоби не стати учасниками неприємних інцидентів

Як передає НСН, про це пише autogid.pro.

Так, нещодавно на Київщині співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen. Під час огляду правоохоронці виявили каністри із дизельним паливом загальним обсягом 2000 літрів. При цьому з’ясувалося, що водій не мав дозволів на перевезення цього вантажу та не зміг пояснити його походження та призначення.

Як зазначається, перевезення вогненебезпечних вантажів, включаючи бензин та інше паливо, належить до категорії небезпечних перевезень. Це означає, що водії, які планують перевозити такі вантажі, повинні мати необхідні дозволи та дотримуватись усіх правил та вимог щодо перевезення небезпечних матеріалів.

У разі порушення цих правил водії можуть стати учасниками інцидентів на дорозі та отримати штрафи, як у випадку з водієм Volkswagen. У зв’язку з цим, перш ніж перевозити будь-які вантажі, потрібно ретельно ознайомитися з правилами та вимогами щодо перевезення вантажів на території України.

Які речі не можна перевозити у багажнику автомобіля

При цьому водії досить часто стикаються з питанням, чи можна без дозвільних документів перевозити паливо в каністрах і чи потрібні додаткові документи для перевезення вогненебезпечних вантажів, що є паливом.

Виходячи з пункту 1.7 Наказу МВС “Про перевезення небезпечних вантажів дорогою”, виняток із правила відноситься до:

Рідкого палива, що міститься в паливних баках транспортного засобу, що здійснює перевезення, призначене для тяги або функціонування будь-якого обладнання транспортного засобу.

Загальна місткість убудованих баків, що перевищує 1500 літрів на одну транспортну одиницю. Якщо місткість бака, встановленого на причепі, перевищує 500 літрів, то правила не поширюються і на такий вантаж.

У переносних ємностях палива, таких як каністри, можна перевозити не більше 60 літрів палива на одну транспортну одиницю. Проте ці обмеження не діють для рятувальних служб.

Таким чином, якщо водій перевозить понад 60 літрів палива у каністрах у звичайному легковому авто, на нього можуть бути накладені штрафні санкції у розмірі 510 гривень.

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