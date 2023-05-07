Що заборонено перевозити через кордон – повний список

Українцям нагадали перелік речей, які заборонено перевозити через кордон. Серед них м’ясні продукти, певні ліки та зброю.
Про це пише НСН з посиланням на Державну митну службу України.
Варто зазначити, що усі речі, перевезені за кордон, матимуть статус “тимчасово ввезених” і повинні покинути країну разом з власником.
Категорично заборонено перевозити через кордон м’ясні та молочні вироби, мова йде про:
- ковбаси, сосиски, сало;
- сири, кисломолочні товари, сир;
- свіже м’ясо/молоко.
Також не можна перевозити понад 20 кг риби і понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об’єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл.
Крім того, діють обмеження на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити:
- міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
- напої міцністю менше 22,3% об. – до 2 літрів на людину;
- пиво (до 16 л);
- вино (крім ігристого – до 4 л);
- дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);
- сигари (не більше 10 шт.);
- рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).
Що ще заборонено перевозити
Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:
- препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;
- сильнодійні лікарські препарати – лише за призначенням або рецептом від лікаря;
- ліки, обсяги яких більше за 500 мл.
Також заборона діє на:
- будь-яку холодну та пневматичну зброю, вогнепальну зброю та аксесуари до неї;
- газові балончики і вибухові речовини;
- більше однієї одиниці побутової техніки;
- тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;
- отрути і отруйні речовини;
- наркотичні та психотропні речовини;
- вибухові речовини і пристосування;
- токсичні речовини;
- пам’ятки культури без дозволу;
- техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;
- будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.
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