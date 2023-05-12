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Українці зможуть продати транспортні засоби разом із номерним знаком

Журналіст
відтепер можна продавати транспорті засоби з номерами
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Відтепер в Україні можна продати транспортні засоби разом із закріпленими номерними знаками, за бажанням покупців таких ТЗ. Набула чинності відповідна постанова Кабміну

Сьогодні в Україні набула чинності постанова Кабміну № 454, яка серед іншого, регулює відносини купівлі-продажу транспортних засобів.

Про це розповідає НСН.

Відтепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику (окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків).

А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортного засобу новому власнику потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Українці зможуть продати транспортні засоби разом із номерним знаком

транспортні засоби можна продавати з номерами

Це не стосується передачі таких номерних знаків між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не потрібно.

Для чого потрібні такі зміни?

Такі зміни зокрема вносяться для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія, була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

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