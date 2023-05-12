Відтепер в Україні можна продати транспортні засоби разом із закріпленими номерними знаками, за бажанням покупців таких ТЗ. Набула чинності відповідна постанова Кабміну

Сьогодні в Україні набула чинності постанова Кабміну № 454, яка серед іншого, регулює відносини купівлі-продажу транспортних засобів.

Про це розповідає НСН.

Відтепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику (окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків).

А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортного засобу новому власнику потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Українці зможуть продати транспортні засоби разом із номерним знаком

Це не стосується передачі таких номерних знаків між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не потрібно.

Для чого потрібні такі зміни?

Такі зміни зокрема вносяться для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія, була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

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