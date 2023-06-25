Окупаційна влада Запорізької області заявила про «ліквідацію двох терористів» у Бердянську. Один з них – це 16-річний підліток Тигран Оганесян.

Про вбивство йдеться у пості представника окупантів на захопленій частині Запорізької області Владислава Рогова, передає НСН.

Терорист пише, що вбивство було скоєно вчора, 24 червня.

За його словами, о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім’ями на міській набережній, «двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів».

«Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористи були блоковані та знищені. Наразі відомо, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян», зазначив Рогов.

Бердянська партизанська армія підтвердила загибель хлопця.

Ким був другий убитий, поки невідомо.

У мережі публікують, як стверджується, останнє відео, записане Тиграном. На ньому хлопець каже: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». Тоді запис обривається.

Що відомо про Тиграна Оганесяна

В вересні 2022 року окупанти викрали Тиграна та його друга Микиту Ханганова, та звинували їх у тероризмі. За даними “Медійної ініціативи за права людини”, їх допитували, били та катували електричним струмом.

В червні 2023 року Євродепартамент вимагав від влади РФ випустити хлопців та дозволити їм виїхати на підконтрольну Україні територію.

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