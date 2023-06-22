Дніпро повертається у русло, а у постраждалих регіонах внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС продовжують ліквідовувати наслідки теракту.

Однією з нагальних потреб залишається вода. Як питна, так і технічна.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Зараз її (воду-ред.) підвозять. Але ми робимо все можливе для того, щоб у найкоротший термін провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини, наголосив Клименко.

Паралельно з цим працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води.

Також ми маємо запаси як мінімум на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою, повідомив Клименко.

Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається в своє русло, в якому ріка була 70 років тому.

Ми зараз робимо всі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати і потреби води населенню, і спроможності водного басейну річки Дніпро, зазначив очільник МВС.

Ще новини України: Хортиця: як виглядає найбільший острів на Дніпрі після падіння рівня води (фото)