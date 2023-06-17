Для водіїв в Україні збільшать штрафи за порушення ПДР – кого і за що каратимуть

Українським водіям посилять штрафи за порушення ПДР. Яке покарання пропонують у Раді

Водіям в Україні, які порушують ПДР у присутності дітей в авто, збільшать штрафи. Також це стосується пішоходів з дітьми, які порушують правила.

Про це йдеться у законопроєкті № 9289, який схвалив Комітет парламенту у справах молоді та спорту. Про це розповідає НСН.

Згідно з пропозицією, передбачається встановлення додаткового штрафу в розмірі 850 гривень або заміна його виконанням громадських робіт на 20-40 годин, якщо неповнолітні особи були залучені до порушення правил дорожнього руху.

В пояснювальній записці до законопроєкту наводяться статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з якими щорічно відбувається 1,35 мільйона смертей унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Для водіїв в Україні збільшать штрафи за порушення ПДР

Травми, отримані внаслідок ДТП, становлять восьму найбільш поширену причину смерті. Смерть внаслідок ДТП є головною причиною смерті серед дітей віком від 5 до 14 років і молоді віком від 15 до 29 років.

.Як ми повідомляли раніше, народні депутати підготували зміни до деяких законодавчих актів щодо водіїв. Зокрема, пропонується ввести штрафи від 510 до 850 гривень за перевезення в авто тварин.

Законопроект зареєстрований у Раді за номером 9016.

Автори документів зазначають, що дедалі більше громадян обирають не залишати домашніх вихованців будинку, а брати їх із собою у подорожі та поїздки, але нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Щоб уникнути цього, слід серйозніше підходити до безпечного перевезення тварин.

Зокрема, практика під час керування транспортним засобом тримати на колінах, на руках чи руках собак невеликих порід, спостерігається у жінок. Але тварина може відволікати водія, а якщо авто різко зупиниться чи зіткнеться, то улюбленець перетвориться на “снаряд”, який може не лише травмувати інших пасажирів, пошкодити салон, а й спричинити серйозні травми або загибель.

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