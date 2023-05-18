Українців хочуть привчити дотримуватися правил дорожнього руху. Для цього планується ввести штрафи для пішоходів з дітьми.

Які саме будуть суми штрафів розповідає НСН з посиланням на новий законопроєкт, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту №9289 йдеться про те, що згідно зі статистикою, у 2019 році було вчинено 3903 ДТП, в яких травмувалися або загинули діти, у 2020 році – 3574, у 2021 році – 3691. У 2019 було вчинено 399 ДТП з загиблими або травмованими з вини дітей, у 2020 році – 423, у 2021 році – 440.

Тому необхідно ввести покарання за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Народні депутати пов’язують це з тим, що саме з дорослого дитина бере приклад поведінки.

Дитяча поведінка формується під впливом батьків, родичів, інших оточуючих осіб. Неправомірна поведінка старшої особи стає прикладом дитині для самостійного вчинення правопорушення. Порушення Правил дорожнього руху батьками чи іншими особами, які супроводжують дитину, призводить до вироблення у дітей навичок здійснювати аналогічні порушення, що в багатьох випадках має наслідком ДТП, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Тож задля стимулювання безпечної поведінки учасників дорожнього руху, що рухаються з дітьми та уникнення втягнення неповнолітніх осіб у правопорушення необхідно запровадити відповідний кваліфікаційний склад адміністративного правопорушення за порушення правил дорожнього руху, йдеться в документі.

Які штрафи передбачають

У пояснювальній записці також зазначено, що штрафи будуть розповсюджуватися на пішоходів із дітьми до 16 років, які порушили правила дорожнього руху.

Розмір штрафу за порушення становитиме 850 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Які дії є правопорушеннями

У законопроєкті вказано, що відповідальність передбачається за такі порушення ПДР:

Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху

Перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються

Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин

Додамо, що наразі в Україні діє закон, який дозволяє карати пішоходів лише за провокування аварійної ситуації на дорогах.

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