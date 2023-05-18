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Скільки тримається алкоголь у крові, як виводиться і що на це впливає

Журналіст
алкоголь у крові
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Алкоголь у крові може бути виявлений протягом кількох годин після вживання. Тривалість наявності алкоголю в крові залежить від багатьох факторів, включаючи кількість випитого спиртного, швидкість метаболізму та особливості організму, передає НСН.

Як і у чому вимірюється наявність алкоголю в крові

Якщо йдеться про керування автотранспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, асоціативно виникає термін «промілле».

Це слово тісно пов’язане зі ступенем алкогольного сп’яніння, оскільки саме в проміле вимірюється концентрація алкоголю, вірніше, який визначається співвідношенням обсягу алкоголю до об’єму крові.

Якщо дослівно перекладати з латинського, per mille – це одна тисячна обсягу чогось або десята частина 1%. Але, як уже було сказано вище, почувши термін «промілле», переважна більшість людей знає, що йтиметься про пияцтво за кермом або про медичний огляд на вміст алкоголю в крові. Фахівці також трактують цей термін як еквівалент обсягу чистого алкоголю у крові: 1 проміле = 1 мл чистого алкоголю у крові.

промілле

Який вміст алкоголю в крові допустимий в Україні

В Україні максимально допустима норма для водіїв за кермом становить 0,2 проміле. Цю норму закріплено Наказом МВС України та МОЗ України №1452/735 від 09.11.2015 р. «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння».

У названій Інструкції прописано процедуру огляду водія при визначенні ступеня сп’яніння.

Явними ознаками, що є основою проведення огляду, вважаються:

  • Від водія виходить запах алкоголю
  • У водія порушено координацію
  • Нескладне мовлення
  • Спостерігається явний тремор пальців рук
  • Різка зміна кольору обличчя
  • Неадекватна поведінка

алкоголь у крові водія

Визначення ступеня алкогольного сп’яніння водія проводиться працівником дорожньо-патрульної служби за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, які також називають алкотестерами.

Норма алкоголю в крові 0,2 проміле в Україні вважається фоновою і не тягне за собою жодних санкцій. Однак, ця мізерно низька встановлена межа можна перевищити навіть не вживаючи алкоголю.

Наприклад, є випадки, коли показник 0,2 проміле і вище був відзначений у:

  • Людей, які страждають на діабет;
  • При деяких розладах шлунка;
  • При захворюваннях на карієс;
  • При розладі шлунково-кишкового тракту, що супроводжується діареєю;
  • При вживанні деяких медичних препаратів.

Як довго зберігається алкоголь у крові

Час алкоголю в крові, період та спосіб його виведення, як і його концентрація у крові, залежать від сукупності факторів. Основні з них:

  • Вага людини;
  • Вік;
  • Стать;
  • Стан здоров’я;
  • Рівень метаболізму;
  • Кількість з’їденої їжі до алкоголю;
  • Кількість з’їденої їжі після вживання алкоголю;
  • Якісні показники вживаних у вигляді закуски продуктів.

Чи можна протверезіти після сну

Ні. Навіть якщо ви поспите до обіду, доза алкоголю в крові залишатиметься високою. Також не відрізняються ефективністю міцні кофеїнові напої, наприклад, чай чи кава, а контрастний душ лише підбадьорить водія, але не виведе алкоголь із крові.

Найбільш ефективним способом виведення алкоголю з організму є медикаментозна деінтоксикація із застосуванням комплексу препаратів.

Як виводяться з організму різні види алкоголю

Пиво

Якщо випити 500 мл пива, його вміст у крові дорівнюватиме нулю вже через 2-2,5 години. Якщо випити 1 літр пива, то повний вивід з організму настане через 4-4,5 години, а 1,5 літра пива виведуть з організму тільки через 7 годин.

пиво

Вино

При споживанні 100 мл вина алкоголь зникне з крові через 1,5 години. Якщо було випито 500 мл, його повний вивід настане через 7,5 годин. На виведення пляшки вина потрібно близько 10,5 години.

вино

шампанське

Горілка

На виведення 100 мл горілки з організму знадобиться 4 години. Якщо вип’єте 300 мл, знадобиться 14 годин. А щоб вивелося 0,5 л горілки, потрібно приблизно 24 години.

Горілка

коньяк

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