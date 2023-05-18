Алкоголь у крові може бути виявлений протягом кількох годин після вживання. Тривалість наявності алкоголю в крові залежить від багатьох факторів, включаючи кількість випитого спиртного, швидкість метаболізму та особливості організму, передає НСН.
Як і у чому вимірюється наявність алкоголю в крові
Якщо йдеться про керування автотранспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, асоціативно виникає термін «промілле».
Це слово тісно пов’язане зі ступенем алкогольного сп’яніння, оскільки саме в проміле вимірюється концентрація алкоголю, вірніше, який визначається співвідношенням обсягу алкоголю до об’єму крові.
Якщо дослівно перекладати з латинського, per mille – це одна тисячна обсягу чогось або десята частина 1%. Але, як уже було сказано вище, почувши термін «промілле», переважна більшість людей знає, що йтиметься про пияцтво за кермом або про медичний огляд на вміст алкоголю в крові. Фахівці також трактують цей термін як еквівалент обсягу чистого алкоголю у крові: 1 проміле = 1 мл чистого алкоголю у крові.
Який вміст алкоголю в крові допустимий в Україні
В Україні максимально допустима норма для водіїв за кермом становить 0,2 проміле. Цю норму закріплено Наказом МВС України та МОЗ України №1452/735 від 09.11.2015 р. «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння».
У названій Інструкції прописано процедуру огляду водія при визначенні ступеня сп’яніння.
Явними ознаками, що є основою проведення огляду, вважаються:
- Від водія виходить запах алкоголю
- У водія порушено координацію
- Нескладне мовлення
- Спостерігається явний тремор пальців рук
- Різка зміна кольору обличчя
- Неадекватна поведінка
Визначення ступеня алкогольного сп’яніння водія проводиться працівником дорожньо-патрульної служби за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, які також називають алкотестерами.
Норма алкоголю в крові 0,2 проміле в Україні вважається фоновою і не тягне за собою жодних санкцій. Однак, ця мізерно низька встановлена межа можна перевищити навіть не вживаючи алкоголю.
Наприклад, є випадки, коли показник 0,2 проміле і вище був відзначений у:
- Людей, які страждають на діабет;
- При деяких розладах шлунка;
- При захворюваннях на карієс;
- При розладі шлунково-кишкового тракту, що супроводжується діареєю;
- При вживанні деяких медичних препаратів.
Як довго зберігається алкоголь у крові
Час алкоголю в крові, період та спосіб його виведення, як і його концентрація у крові, залежать від сукупності факторів. Основні з них:
- Вага людини;
- Вік;
- Стать;
- Стан здоров’я;
- Рівень метаболізму;
- Кількість з’їденої їжі до алкоголю;
- Кількість з’їденої їжі після вживання алкоголю;
- Якісні показники вживаних у вигляді закуски продуктів.
Чи можна протверезіти після сну
Ні. Навіть якщо ви поспите до обіду, доза алкоголю в крові залишатиметься високою. Також не відрізняються ефективністю міцні кофеїнові напої, наприклад, чай чи кава, а контрастний душ лише підбадьорить водія, але не виведе алкоголь із крові.
Найбільш ефективним способом виведення алкоголю з організму є медикаментозна деінтоксикація із застосуванням комплексу препаратів.
Як виводяться з організму різні види алкоголю
Пиво
Якщо випити 500 мл пива, його вміст у крові дорівнюватиме нулю вже через 2-2,5 години. Якщо випити 1 літр пива, то повний вивід з організму настане через 4-4,5 години, а 1,5 літра пива виведуть з організму тільки через 7 годин.
Вино
При споживанні 100 мл вина алкоголь зникне з крові через 1,5 години. Якщо було випито 500 мл, його повний вивід настане через 7,5 годин. На виведення пляшки вина потрібно близько 10,5 години.
Горілка
На виведення 100 мл горілки з організму знадобиться 4 години. Якщо вип’єте 300 мл, знадобиться 14 годин. А щоб вивелося 0,5 л горілки, потрібно приблизно 24 години.
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