Алкоголь у крові може бути виявлений протягом кількох годин після вживання. Тривалість наявності алкоголю в крові залежить від багатьох факторів, включаючи кількість випитого спиртного, швидкість метаболізму та особливості організму, передає НСН.

Як і у чому вимірюється наявність алкоголю в крові

Якщо йдеться про керування автотранспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, асоціативно виникає термін «промілле».

Це слово тісно пов’язане зі ступенем алкогольного сп’яніння, оскільки саме в проміле вимірюється концентрація алкоголю, вірніше, який визначається співвідношенням обсягу алкоголю до об’єму крові.

Якщо дослівно перекладати з латинського, per mille – це одна тисячна обсягу чогось або десята частина 1%. Але, як уже було сказано вище, почувши термін «промілле», переважна більшість людей знає, що йтиметься про пияцтво за кермом або про медичний огляд на вміст алкоголю в крові. Фахівці також трактують цей термін як еквівалент обсягу чистого алкоголю у крові: 1 проміле = 1 мл чистого алкоголю у крові.

Який вміст алкоголю в крові допустимий в Україні

В Україні максимально допустима норма для водіїв за кермом становить 0,2 проміле. Цю норму закріплено Наказом МВС України та МОЗ України №1452/735 від 09.11.2015 р. «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння».

У названій Інструкції прописано процедуру огляду водія при визначенні ступеня сп’яніння.

Явними ознаками, що є основою проведення огляду, вважаються:

Від водія виходить запах алкоголю

У водія порушено координацію

Нескладне мовлення

Спостерігається явний тремор пальців рук

Різка зміна кольору обличчя

Неадекватна поведінка

Визначення ступеня алкогольного сп’яніння водія проводиться працівником дорожньо-патрульної служби за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, які також називають алкотестерами.

Норма алкоголю в крові 0,2 проміле в Україні вважається фоновою і не тягне за собою жодних санкцій. Однак, ця мізерно низька встановлена межа можна перевищити навіть не вживаючи алкоголю.

Наприклад, є випадки, коли показник 0,2 проміле і вище був відзначений у:

Людей, які страждають на діабет;

При деяких розладах шлунка;

При захворюваннях на карієс;

При розладі шлунково-кишкового тракту, що супроводжується діареєю;

При вживанні деяких медичних препаратів.

Як довго зберігається алкоголь у крові

Час алкоголю в крові, період та спосіб його виведення, як і його концентрація у крові, залежать від сукупності факторів. Основні з них:

Вага людини;

Вік;

Стать;

Стан здоров’я;

Рівень метаболізму;

Кількість з’їденої їжі до алкоголю;

Кількість з’їденої їжі після вживання алкоголю;

Якісні показники вживаних у вигляді закуски продуктів.

Чи можна протверезіти після сну

Ні. Навіть якщо ви поспите до обіду, доза алкоголю в крові залишатиметься високою. Також не відрізняються ефективністю міцні кофеїнові напої, наприклад, чай чи кава, а контрастний душ лише підбадьорить водія, але не виведе алкоголь із крові.

Найбільш ефективним способом виведення алкоголю з організму є медикаментозна деінтоксикація із застосуванням комплексу препаратів.

Як виводяться з організму різні види алкоголю

Пиво

Якщо випити 500 мл пива, його вміст у крові дорівнюватиме нулю вже через 2-2,5 години. Якщо випити 1 літр пива, то повний вивід з організму настане через 4-4,5 години, а 1,5 літра пива виведуть з організму тільки через 7 годин.

Вино

При споживанні 100 мл вина алкоголь зникне з крові через 1,5 години. Якщо було випито 500 мл, його повний вивід настане через 7,5 годин. На виведення пляшки вина потрібно близько 10,5 години.

Горілка

На виведення 100 мл горілки з організму знадобиться 4 години. Якщо вип’єте 300 мл, знадобиться 14 годин. А щоб вивелося 0,5 л горілки, потрібно приблизно 24 години.

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