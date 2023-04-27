Наприкінці квітня 2023 року для водіїв з’явилася нова функція у мобільному додатку “Дія”

Наразі там можна скасувати належного користувача автомобіля, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України. Про це інформує НСН з посиланням на TODAY.UA.

Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується автомобілем, що йому не належить. Саме йому приходять штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами в автоматичному режимі. На один транспортний засіб можна призначити лише одного належного користувача.

Функцію належного користувача ввели кілька років тому (якщо бути точнішим, то у 2020 році) для того, щоб штрафи, зареєстровані камерами в автоматичному режимі, отримували не просто власники ТЗ, а особи, які безпосередньо перебували за кермом у момент порушення ПДР.

Спочатку така послуга була доступна в Електронному кабінеті водія, а потім з’явилася і в мобільному додатку “Дія”. Після початку у лютому 2022 року повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ ця послуга тимчасово перестала працювати. Але у вересні 2022 року після того, як стабілізувалася ситуація з безпекою, вона знову з’явилася.

Для водіїв з’явилася нова функція у “Дії”

Тепер же за допомогою “Дії” можна скасувати раніше призначеного належного користувача.

Під час призначення належного користувача через додаток “Дія” необхідно обов’язково вказати час користування ТЗ. Обидва користувачі повинні це підтвердити.

Щоб скасувати належного користувача через додаток “Дія”, потрібно вибрати “Послуги” – “Шеринг авто” – “Скасувати шеринг”. Потім обов’язково потрібно перевірити заявку та підписати її.

При цьому належний користувач у додатку “Дія” має обрати Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, натиснути “Меню”, вибрати “Відмовитися від користування авто” та “Почати”. Після цього слід переслати сформований запит власнику автомобіля.

Скасування належного користувача відбудеться автоматично. Більше нічого не потрібно робити.

Нагадаємо, у січні 2023 року в нашій країні змінилася схема внесення належних користувачів авто до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. У особи, яка хоче стати належним користувачем, має бути національне посвідчення водія або чинне посвідчення водія іноземної держави. У керівника юрособи, яка хоче стати належним користувачем, наявність посвідчення водія не обов’язкове.

Раніше мі розповідали, чи будуть вихідні 1 і 9 травня в Україні цього року

У травні 2023 року мали бути вихідними днями понеділок 1 травня і вівторок 9 травня.

Однак статтею 6 закону “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Тому 1 травня і 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку. Тобто День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році.

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