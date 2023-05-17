Яке покарання загрожує військовим за вживання алкоголю і хто може провести перевірку

На період дії воєнного стану в Україні передбачено покарання військовим за вживання алкоголю. Як і кого можуть перевірити

За порушення заборони на вживання спиртних напоїв військовим представник Збройних Сил України може заплатити штраф або навіть бути арештованим.

Які саме покарання передбачені розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Кого та коли можуть перевірити

Перевірці на рівень алкоголю у крові можуть піддатися військовозобов’язані та резервісти, а також безпосередньо військовослужбовці.

Здійснити перевірку можуть у разі, якщо з’явилася підозра, що особа перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Яке покарання загрожує військовим за вживання алкоголю

Перевірку можна провести:

на вулиці

в закритих спортивних спорудах

у скверах та парках

у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення)

в інших місцях, де вживати спиртні напої заборонено законом

Важливо! Перевірку може проводити лише посадова особа, уповноважена на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром військової частини або іншого військового формування.

А якщо підозрюваний відмовляється проходити перевірку на місці, він може зробити це в медичному закладі, який затверджений управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Процес перевірки обов’язково фіксують на відео.

Яке покарання загрожує військовим за вживання алкоголю

Згідно зі статтею 172-20 КУпАП України таке правопорушення карається:

Для солдатів та офіцерів – штраф від 8 500 гривень до 17 000 гривень (від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів) доходів або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб

Для командирів, які не усунули військового, який перебуває у стані сп’яніння, – штраф від 17 000 гривень до 34 000 гривень (від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

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