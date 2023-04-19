Запрацювали нові штрафи для водіїв. За що доведеться платити від 3000 до 40 тисяч

В Україні посили штрафи для водіїв. Громадяни мають знати, за що можна отримати штраф від 3000 до 40000 і вище.

Нововведення стосується водіїв, які керують транспортним засобом із механічною коробкою передач без складання відповідного іспиту під час отримання прав, передає НСН.

З 1 квітня 2023 року запрацювали нові штрафи для водіїв, які були запроваджені ще у вересні 2021 року постановою Кабінету міністрів України №1007.

Постанова була прийнята з метою трансформації держави у бік європейських цінностей, а саме – у посвідченнях водія, що видаються зараз, є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона вказується у графі 12 документу у вигляді коду «78».

За наявності такої позначки водії можуть керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності відмітки – будь-якою.

Якщо представники патрульної поліції зупинять вас на автомобілі з механічною коробкою передач, а у вашому посвідченні водія є код 78, то вперше вам випишуть штраф у розмірі 3 400 гривень.

У разі повторної зупинки протягом року сума штрафу збільшиться та становитиме 40 800 із забороною на керування транспортним засобом.

Водіям рекомендується перевірити свої права та за необхідності звернутися до найближчого центру МВС для внесення змін.

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