Штраф для водіїв до 1500 гривень і вилучення прав – що не можна робити за кермом

Українцям нагадали, за що можна отримати штраф для водіїв майже 1500 гривень та лишитися посвідчення водія терміном до 12 місяців

Українським водіям нагадали про штрафи за розмови по мобільному телефону за кермом авто.

Про це пише видання Wheel-News, інформує НСН.

Так, в Україні, згідно з правилами дорожнього руху, заборонено розмовляти по мобільному телефону за кермом, адже в такому разі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху.

Зокрема, у пункті 2.9.д Правил йдеться про заборону навіть утримання телефону в руках під час руху авто. Інакше можна отримати штраф у розмірі 510 гривень. Якщо ж телефонна розмова стала причиною ДТП, штраф збільшиться до 1445 грн.

Більше того, українці в такому разі можуть позбутися посвідчення водія (терміном від 6 до 12 місяців). Також посвідчення водія можуть бути вилучені до моменту судового засідання та вироку після розгляду справи. У такому разі керувати автомобілем можна із тимчасовим талоном.

При цьому слід зазначити, що законом і правилами все ж таки дозволяється користуватися навушниками, які дозволяють здійснювати короткі розмови у разі крайньої необхідності.

За що передбачено штраф для водіїв до 1500 гривень

Як ми повідомляли раніше, під час дії воєнного стану в Україні діє заборона для військовозобов’язаних змінювати місце проживання. Для переїзду військовозобов’язаного навіть у межах одного міста, необхідно отримати дозвіл ТЦК

Щоб здійснити переїзд навіть у межах одного міста, необхідно отримати дозвіл від керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Експерт пояснив, що заборона змінювати місце проживання військовозобов’язаними передбачена Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інше місто (район у місті), вам необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку”, – пояснив Антон Маринич

Але в цих правилах також є й певні винятки. Зокрема, допускається зміна місця проживання онлайн. Для цього необхідно подати декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію. У такому випадку виникає обов’язок стати на військовий облік за задекларованим місцем проживання.

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