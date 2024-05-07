Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон: умови

Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон. Йдеться про деякі категорії студентів-чоловіків. Раніше виїжджати могли тільки студенти-дівчата. Кабмін опублікував правила, за якими чоловіки-студенти матимуть змогу перетинати кордон.

Про це інформують з посиланням на Кабмін Новини України – НСН

Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон: які умови

Виїхати можна поки що тільки на один семестр.

Для цього потрібно:

бути віком від 18 до 22 років

не підлягати призову під час мобілізації

стати учасником академічної мобільності на один семестр

вчитися на денній формі

отримувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра: медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Для перетину кордону необхідно мати такі документи:

електронний квиток студента;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі;

військово-довідковий документ від ТЦК та СП.

Увага! У довідці від закладу освіти мають бути відзначені підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Також необхідно надати підтвердження знання іноземної мови.