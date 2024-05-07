Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон: умови

Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон. Йдеться про деякі категорії студентів-чоловіків. Раніше виїжджати могли тільки студенти-дівчата. Кабмін опублікував правила, за якими чоловіки-студенти матимуть змогу перетинати кордон.
Про це інформують з посиланням на Кабмін Новини України – НСН
Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон: які умови
Виїхати можна поки що тільки на один семестр.
Для цього потрібно:
- бути віком від 18 до 22 років
- не підлягати призову під час мобілізації
- стати учасником академічної мобільності на один семестр
- вчитися на денній формі
- отримувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра: медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Для перетину кордону необхідно мати такі документи:
- електронний квиток студента;
- засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі;
- військово-довідковий документ від ТЦК та СП.
Увага! У довідці від закладу освіти мають бути відзначені підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.
Також необхідно надати підтвердження знання іноземної мови.