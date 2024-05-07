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Cуспільство

Уряд дозволив деяким студентам виїжджати за кордон: умови

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Журналіст
Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон: умови

Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон. Йдеться про деякі категорії студентів-чоловіків. Раніше виїжджати могли тільки студенти-дівчата. Кабмін опублікував правила, за якими чоловіки-студенти матимуть змогу перетинати кордон.

Про це інформують з посиланням на Кабмін Новини України – НСН

Уряд дозволив студентам виїжджати за кордон: які умови

Виїхати можна поки що тільки на один семестр.

Для цього потрібно:

  • бути віком від 18 до 22 років
  • не підлягати призову під час мобілізації
  • стати учасником академічної мобільності на один семестр
  • вчитися на денній формі
  • отримувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра: медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Для перетину кордону необхідно мати такі документи:

  • електронний квиток студента;
  • засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі;
  • військово-довідковий документ від ТЦК та СП.
Увага! У довідці від закладу освіти мають бути відзначені підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

 

Також необхідно надати підтвердження знання іноземної мови.

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