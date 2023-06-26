Штраф від 680 гривень за порушення ПДР – водіям нагадали, без чого не можна виїжджати у дорогу

Українським водіям нагадали, за яке порушення ПДР можна отримати штраф від 680 гривень та загриміти за ґрати на 10 діб

Про це повідомили в одному з українських сервісних центрів МВС України, розповідає НСН з посиланням на «Хвиля»

Так, водіям нагадали, без чого не можна виїжджати у дорогу. Виїжджаючи на дорогу, не варто забувати про те, що в транспортному засобі мають бути: аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки, інакше це буде порушенням правил дорожнього руху.

За яке порушення ПДР водій може отримати втраф від 680 гривень

При цьому порушення правил може спричинити штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, відсутність аптечки часто розглядається як технічна несправність, що підпадає під ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слід зазначити, що для приватних транспортних засобів, які не займаються пасажирськими перевезеннями, відсутність аптечки та вогнегасника, як правило, тягне за собою попередження, а не окремий штраф, як це передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тим часом, для транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів, правила суворіші. Експлуатація таких транспортних засобів без аптечки може спричинити штраф у розмірі 680 гривень.

А от при повторному порушенні правил дорожнього руху протягом року водієві може загрожувати позбавлення права керування транспортним засобом терміном від 3 до 6 місяців або навіть адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

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