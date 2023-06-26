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Штраф від 680 гривень за порушення ПДР – водіям нагадали, без чого не можна виїжджати у дорогу

Журналіст
Штраф від 680 гривень за порушення ПДР без чого не можна виїжджати у дорогу
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Українським водіям нагадали, за яке порушення ПДР можна отримати штраф від 680 гривень та загриміти за ґрати на 10 діб

Про це повідомили в одному з українських сервісних центрів МВС України, розповідає НСН з посиланням на «Хвиля»

Так, водіям нагадали, без чого не можна виїжджати у дорогу. Виїжджаючи на дорогу, не варто забувати про те, що в транспортному засобі мають бути: аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки, інакше це буде порушенням правил дорожнього руху.

За яке порушення ПДР водій може отримати втраф від 680 гривень

Штраф від 680 гривень за порушення ПДР водіям нагадали, без чого не можна виїжджати у дорогу

При цьому порушення правил може спричинити штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, відсутність аптечки часто розглядається як технічна несправність, що підпадає під ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слід зазначити, що для приватних транспортних засобів, які не займаються пасажирськими перевезеннями, відсутність аптечки та вогнегасника, як правило, тягне за собою попередження, а не окремий штраф, як це передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тим часом, для транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів, правила суворіші. Експлуатація таких транспортних засобів без аптечки може спричинити штраф у розмірі 680 гривень.

А от при повторному порушенні правил дорожнього руху протягом року водієві може загрожувати позбавлення права керування транспортним засобом терміном від 3 до 6 місяців або навіть адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

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