Росія проведе ядерні навчання біля кордонів з Україною: що це означає

Росія проведе ядерні навчання біля кордонів з Україною. Про такі наміри повідомило міністерство оборони РФ 6 травня. Аналітики оцінили ситуацію і розповіли, що можуть означати такі дії країни-агресорки.

Новини України – НСН зібрали інформацію про це.

Росія проведе ядерні навчання біля кордонів з Україною: що відомо

6 травня міністерство оборони РФ повідомило, що незабаром проведе за наказом Путіна навчання «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань».

У ході навчання буде проведений комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї, — йдеться у заяві росіян про навчання

В РФ додали, що ці заходи є «відповіддю на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Москви». Зокрема, маються на увазі заяви щодо залучення військ країн НАТО у російсько-українській війні, щоб допомогти Україні.

Навчання проводитимуться у південному військовому окрузі з використанням ракетних сил та флоту.

Південний військовий округ — одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії. Штаб знаходиться у Ростові-на-Дону.

Зазначимо, що одночасно із заявою міноборони РФ російська пропаганда почала тиражувати заяви російських політиків, які прямо погрожують країнам НАТО ядерним ударом у відповідь на можливу участь військових Альянсу у війні в Україні.

Зокрема, експрезидент рф дмитро медведєв лякає ядерними ударами по Вашингтону та європейських столицях, а також «світовою катастрофою». Інші російські політики говорять про вихід російської армії до Ла-Маншу впродовж 7 днів після ядерних ударів по Європі тощо.

Що все це може означати і чого очікувати українцям?

Оцінка Центру протидії дезінформації

Повернення рф до неприхованого ядерного шантажу свідчить про страх у кремлі та відсутність інших важелів впливу на ситуацію, – коментують ситуацію у Центрі протидії дезінформації

Тут кажуть, що у Москві чудово розуміють катастрофічні наслідки для самої росії у випадку застосування ядерної зброї.

Єдина мета російських навчань і таких заяв – намагання залякати світ та змусити піти на поступки рф, – вважають у ЦПД

Думка політолога Олександра Кочеткова

На думку Олександра Кочеткова, політолога та експерта з ракетно-ядерного озброєння, ядерні навчання – це лише чергова спроба росіян залякати Україну та світ. Ворог уже проводив подібні навчання під час повномасштабної війни, що не мало жодних наслідків.

Про це Кочетков розповів у етері Громадського радіо.

Зазвичай такі навчання проводяться регулярно, приблизно раз на рік або на два роки. Зараз ми маємо чергову справу з типовим безглуздим залякуванням України і світу. Ці навчання начебто пов’язані з тим, що у Кремлі почули про якісь загрози, що в F-16, які будуть в Україні десь восени, вони бачать носіїв ядерної зброї, хоча це найфантастичніший варіант використання цього винищувача. Зараз вони хочуть залякати, підірвати підтримку України й «виторгувати» певні позиції на майбутніх мирних конференціях, зокрема тій, що буде у Швейцарії, — говорить Кочетков

Експерт пояснює, що тактична ядерна зброя має потужність одну кілотонну або менше. За його словами, на Хіросіму скинули снаряд потужністю 18 кілотонн, на Нагасакі — 22.

Кочетков розповідає, що тактичну ядерну зброю може використовувати будь-який носій, що здатний нести бойову частину масою 50 кілограмів. Це можуть бути балістичні, крилаті ракети, «Шахеди» чи снаряд з величезної Гаубиці.

На жаль, вся ця зброя відпрацьована по Україні вже понад два роки, тому тут їм немає чого навчатися. Тому я й стверджую, що це суто спроба залякування. Вони будуть літати стратегічними літаками у напрямку України, десь у Каспійському морі маневрувати кораблями й робити пуски крилатих ракет, бо в Чорному вони побояться це робити. Будуть по власній території поблизу України влаштовувати переміщення, возити «Іскандери». Якби вони дійсно мали серйозні наміри, то вже б проводили навчання щодо переміщення реальної ядерної зброї до позицій, де перебувають її носії. Але вони не проводять ані випробувань ядерної зброї, ані навчань з її переміщення, — говорить експерт

За його словами, росіяни, ймовірно, використовуватимуть муляжі ядерної зброї, аби створити ілюзію реальних переміщень.

Витягати зі сховищ реальну ядерну зброю вони не можуть, бо це буде одразу зафіксовано супутниками, авіаційною розвідкою, агентурою, тому все це буде відомо. Та й сенсу в цьому жодного немає, — стверджує Кочетков

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