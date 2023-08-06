Окупанти скинули авіабомбу на село у Харківській області – є загиблі та поранені

Ввечері 5 серпня приблизно о 20:20 російсько-окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району у Харківській області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає НСН.

На місці атаки сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо отримали поранення. Деталі наслідків атаки зʼясовуються.

Ситуація в регіоні

Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, окупанти атакували центр переливання крові в Куп’янську. Внаслідок цього є загиблі та поранені. На місці влучання спалахнула пожежа.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. Внаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

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