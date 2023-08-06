Про ракетні удари по Старокостянтинову та Хмельницькому розповіли вранці 6 серпня у Хмельницькій ОВА, передає НСН.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів, що з учорашнього вечора Хмельниччина була тричі атакована ворогом.

Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу, – констатує Тюрін

За його словами, була серія вибухів в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО.

Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.

На території Хмельницької громади працювало ППО. Дані уточнюються.

Фото: Суспільне Хмельницький

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