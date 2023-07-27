Найближчими днями можливі нові масовані удари по Україні – Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що можливі нові масовані удари по Україні найближчими днями

Російські війська, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння, найближчими днями можливі нові масовані удари.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на Ділова столиця.

“Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило, є влучання під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували й хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками та носіями”, — сказала вона.

На переконання Гуменюк, такі атаки повторюватимуться, це “абсолютно очевидно”.

Найближчими днями можливі нові масовані удари по Україні

“Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними”, — попередила речниця.

Раніше ми розповідали, що розпочався новий етап контрнаступу ЗСУ.

Як повідомляє The New York Times, головний удар нового контрнаступу ЗСУ припав на південний схід, де бійці ЗСУ поступово просуваються через мінні поля та під атаками російської авіації.

За словами неназваних українських посадовців, посилене технікою та навченими на Заході військовими українське угруповання спробує просунутися на південь через зведені окупантами перешкоди до Токмака, а в разі успіху — до Мелітополя Запорізької області.

«Їхня мета — розірвати так званий сухопутний міст між окупованою Росією Україною і Кримом або принаймні просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії», — пише NYT.

Як повідомляє газета, якщо все йтиме за планом, то нова операція може зайняти від одного до трьох тижнів, заявили українські посадовці чиновникам у Вашингтоні.

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